Katalin hercegné a párizsi olimpián: videón, ahogy a sportolóknak gratulál

A gyerekeit is a sport szeretetére neveli

Azt is tudni lehet, hogy Katalin nem csak nézni szereti a sportot, hanem ő maga is teniszezett, rengeteget kirándult és még a sziklamászást is kipróbálta. Erre neveli a gyerekeit is, amiről egy korábbi interjúban beszélt: "Szerintem a kinttartózkodás nagyon jó a testi és szellemi jólét és a mentális egészség megalapozására".