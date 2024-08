Harry herceg újabb utazásra készül: Meghan Markle otthon marad

Harry herceg a látogatás alatt több olyan szervezet munkáját segíti majd, mint az African Parks, a The HALO Trust, a Diana-díj, és a Travalyst. Emellett az általa és Meghannal közösen alapított Archewell Alapítvány munkáját is népszerűsíteni fogja. Bár az év korábbi szakaszában két jelentős utazást is tett Meghannal együtt – Nigériába májusban és Kolumbiába augusztus elején –, ez az út most egyedülálló vállalkozás lesz számára, amely az őt különösen foglalkoztató ügyekre összpontosít.

Harry herceg szeptemberben újabb fontos küldetésre indul, azonban ezúttal felesége, Meghan Markle nem tart vele

Harry herceg újabb utazásra készül

Harry látogatása egybeesik Vilmos herceg Earthshot-díj innovációs csúcstalálkozójával, amelyet szeptember 24-én rendeznek. Vilmos herceg, aki 2020-ban indította el ezt a versenyt, célja, hogy fenntartható megoldásokat találjon a bolygónk legégetőbb környezetvédelmi problémáira, például a természetvédelemre és az erdőirtásra. Az évente kiosztott Earthshot-díjak keretében összesen 1 millió fontot osztanak szét öt kategóriában 2030-ig.

Bár nem biztos, hogy Vilmos személyesen is részt vesz a csúcstalálkozón, a dátum egybeesik gyermekeinek, György, Sarolta és Lajos hercegnek iskolakezdésével. Harry szeptemberi visszatérése New Yorkba jelentős esemény lesz, hiszen ez az első látogatása a városban 2023 októbere óta, amikor az Archewell Alapítvány szervezett egy szülői csúcstalálkozót a mentális jólétről a digitális korban. Az előző találkozó célja az volt, hogy azok a szülők, akik a közösségi média káros hatásai miatt veszítették el gyermeküket, összegyűljenek és megosszák tapasztalataikat. Harry és Meghan akkor egy megrázó beszélgetésen vettek részt Vivek Murthy sebész főorvossal, amit Carson Daly moderált. A gyermekek online védelme iránti elkötelezettségüket mutatja, hogy a pár idén egy új kezdeményezést is bejelentett az előző csúcstalálkozóhoz kapcsolódóan, a The Parents Network elindításával. Ez az esemény közvetlenül Meghan 43. születésnapja előtt került bejelentésre. Harry herceg tehát hamarosan ismét fontos ügyekre koncentrálhat New Yorkban, miközben Meghan ezúttal otthon marad.