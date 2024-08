Harry herceg apja meglepő szokását vette át: korábban gúnyolták is miatta

Károly király elkötelezettsége a fenntarthatóság és a környezetvédelem iránt nyilvánvalóan mély nyomot hagyott a fiain is. A villanykapcsolgatás mellett Vilmos és Harry herceg egy másik környezetbarát szokást is átvett édesapjuktól… A 2018-as BBC-dokumentumfilmben, amelynek címe Prince, Son and Heir: Charles at 70 (Károly 70 évesen: Herceg, fiú és örökös), Vilmos és Harry herceg szeretettel beszéltek édesapjukról és az ő elhivatottságáról a műanyagszennyezés csökkentéséről.

Vilmos és Harry herceg is követi apja példáját a környezetvédelemmel kapcsolatban

Forrás: Getty Images

Harry herceg átvette édesapja szokását

A megható szegmensben Harry elárulta, hogyan vette át apja szokását a szemétszedéssel kapcsolatban.

Az iskolában gyakran gúnyoltak azért, mert szemetet szedtem

– mesélte, majd hozzátette: „Nem tudatosan keresem. Ha sétálsz valahol, és látsz valamit, ami kiemelkedik, akkor felveszed.”

Harry herceg folytatta: „Később rájöttem, hogy ezt csak azért csináltam, mert így vagyok programozva, mivel apám is ezt tette, és valójában mindenkinek ezt kellene tennie.” Testvére, Vilmos egyetértett vele, mondván: „Mindketten azt gondoltuk: 'Ó, ez teljesen normális, mindenki ezt csinálja.'”

Harry herceg számára mozgalmas hónap volt a mostani, ugyanis Meghannel Kolumbiába utaztak. A pár négy napot töltött az országban, amely során találkoztak helyi lakosokkal, iskolákat és fesztiválokat látogattak meg, sőt, új dobtechnikákat is elsajátítottak.

Megszólalt Harry herceg régi barátja

A Sunday Times szerint a herceg vágyik arra, hogy ugyanolyan szeretetet kapjon, mint bátyja és sógornője, Katalin hercegné. A lap egy forrást idéz, aki Harry egyik legrégebbi barátja, és még mindig tartják egymással a kapcsolatot. A forrás így nyilatkozott: