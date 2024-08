Jennifer Lopez teljesen elhidegült Ben Afflecktől: ez derült ki a válókeresetből

Jennifer Lopez véget vetett a hónapok óta tartó pletykálkodásnak azzal, hogy augusztus 20-án, a második házassági évfordulójuk napján beadta a válókeresetet. A dokumentumból kiderül, hogy mennyire elhidegült Ben Afflecktől.

Jennifer Lopez vissza akarja kapni régi önmagát

Forrás: NurPhoto

Jennifer Lopez vissza akarja kapni azt, aki Ben Affleck előtt volt

Másodjára sem sikerült Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata, ezennel kijelenthető, hogy a kettejük viszonyának végleg vége. Az énekesnő ügyvéd nélkül adta be a válókeresetet, ráadásul éppen a második házassági évfordulójuk napján, augusztus 20-án. Ugyan arról a beadványban nincs szó, hogy mi vezetett a kapcsolatuk széthullásához, az a források szerint egyértelmű, hogy ők túlságosan is különböznek egymástól. „Nagyon különböző emberek" - árult el a forrás Affleckről és Lopezről. „Jennifer szupernyitott és folyton szem előtt akar lenni, Ben pedig inkább introvertált és szívesen lóg otthon." Ezt támasztja alá az is, amit a színész nemrég egy interjúban mondott. „Én is egy kicsit szégyenlős vagyok. Nem szeretem a nagy figyelmet." Márpedig a Jennifer Lopezzel való kapcsolata másról sem szólt, csak a figyelemről, hiszen az énekesnő újraéledt viszonyuk tiszteletére írt egy albumot, készített róla egy filmet, amnek a folyamatáról pedig egy dokumentumfilmet.

Egészen biztos, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy végül a sztárpár kapcsolata zátonyra futott, de ezután mindketten úgy élhetik az életüket, ahogy az nekik a legjobb.

Jennifer Lopez például biztosan vissza akarja kapni „régi önmagát",

ezért a válókereset részeként leszögezte: vissza akarja kapni a vezetéknevét. Habár a médiában soha nem is hivatkoztak rá Affleckként, a beadványban Lopez azt kérte, hogy a nevét állítsák vissza Jennifer Lynn Lopezre, az Affleck nevet teljesen elhagyva.

A pár egyébként nem írt alá házassági szerződést, mielőtt 2022 júliusában összekötötték az életüket - árulták el bennfentesek. Ez Jennifer negyedik sikertelen házassága, Bennek pedig a második.

Házassági szerződés nélkül az elmúlt két év egyéni bevételei, legyen szó akár filmes projektekről, akár nagyobb üzletekről, közös tulajdonba kerülnének. Jennifernek állítólag 400 millió dolláros vagyona van, Bennek pedig 150 milliós. Jennifer nem kér házastársi támogatást, és arra kérte a bírót, hogy tagadja meg azt Ben Afflecktől is.