Ben Affleck végleg letette a jegygyűrűjét: az ékszer nélkül fotózták le

Az 52 éves Ben Affleck a jegygyűrűje nélkül lépett utcára, miután augusztus 20-án Jennifer Lopez beadta a válókeresetet. A színészt egy irodaház parkolójában fotózták le, szürke pólót, farmert és fekete színű napszemüveget viselt. A rendezőt az elmúlt hetekben több más alkalommal is látták ugyanannál az irodaháznál. Ez igazolja azt a pletykát is, hogy ameddig az énekesnő Európában kirándult és Haptonsban nyaralt, addig Affleck a munkába temetkezett. A képeket itt nézheted meg.

Ben Affleck egy héttel ezelőtt is az irodaházban járt.

Forrás: Northfoto

Lopez augusztus 20-án, kedden nyújtotta be válókeresetet Los Angelesben. Az énekesnő ügyvéd nélkül adta be a papírokat, a különválás dátumának pedig 2024. április 26-át adta meg. A bejelentés dátuma egyben Affleck és Lopez georgiai esküvőjének második évfordulója is volt, amelyet azután tartottak, hogy 2022. július 17-én Las Vegasban összekötötték az életüket. Afflecket órákkal korábban látták a repülőtéren, amikor is volt feleségével, Jennifer Garnerrel elvitték a 18 éves lányukat, Violetet a Yale Egyetemre a Connecticut állambeli New Havenbe.

Ben Afflecknek fontosabb dolga volt, mint a házassága megmentése

Egyes források szerint Afflecknek nagyon fontos volt, hogy segítse lányát ebben a nagy lépésben, „nagyon koncentrált arra, hogy Violetet felkészítse a beköltözésre”. A szakítás körüli cirkusz sem érdekelte.

Jennifer Lopez és Ben Affleck utoljára a színész 52. születésnapján, augusztus 15-én találkozott egy rövid időre. Az énekesnő beugrott a színészhez, hogy egy kis születésnapi ünnepséget tartsanak a gyerekekkel.

A People magazin egy bennfentesre hivatkozva arról ír, hogy Lopez állítólag csalódottá és szomorú a válás miatt, de úgy érzi, ideje továbblépni.

„Ben semmi jelét nem adta annak, hogy folytatni akarja a házasságukat” - mondta a lapnak egy informátor. „Nem mutatott semmilyen elkötelezettséget és érdeklődést az iránt, hogy a kapcsolatuk működjön. Eljutott arra a pontra, hogy csak magára figyelt."

Affleck és Lopez 2021 áprilisában élesztették fel újra szerelmüket. Korábban már egyszer eljegyezték egymást 2002-ben, majd 2004-ben lefújták az esküvőt és szakítottak.