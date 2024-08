Jennifer Lopez exe rejtélyes idézetet posztolt, miután az énekesnő beadta a válókeresetet

A 49 éves Rodriguez, Jennifer Lopez egykori vőlegénye saját, korábban tett nyilatkozatát posztolta újra, ami így szólt: „Vagy az egyik, vagy a másik irányba mész, te döntöd el, merre."

Jennifer Lopez és Alex Rodriguez 2020-ban

Forrás: NurPhoto via AFP

Alex Rodriguez 2017-ben kezdett randizni Jennifer Lopezzel, és két évvel később meg is kérte a kezét. Házasság azonban nem lett a dologból, 2021 áprilisában szakítottak.

„Rájöttünk, hogy jobbak vagyunk barátokként, és reméljük, hogy azok is maradunk” - írták akkor közös nyilatkozatukban. „A legjobbakat kívánjuk a másiknak."

Ugyanebben az évben Lopez kibékült Ben Affleckkel, akivel korábban 2002 és 2004 között járt jegyben. Az 52 éves színész 2022 áprilisában kérte meg az énekesnő kezét, majd ugyanazon év júliusban feleségül is vette. Azóta az üzletember is továbblépett, Jac Cordeiro fitneszedzővel él kapcsolatban.

A Let's Get Loud énekesnője a válási papírokban április 26-át jelölte meg a szakításuk hivatalos dátumaként. Affleck tavasszal valóban kiköltözött a közös villából, és a Page Six májusban arról számolt be, hogy az Oscar-díjas színész „észhez tért lázálomszerű románcukkal kapcsolatban". A pár egyik ismerőse júliusban azt mondta, hogy a kapcsolatuknak már hónapok óta vége.

Jennifer Lopez barátaink elege van az énekesnő bohóckodásaiból

Egy, a sztárhoz közel álló forrás arról nyilatkozott, hogy a Lopezhez közelállók belefáradtak a sztár kaotikus szerelmi életébe.

Négy sikertelen házasság után a barátai úgy érzik, hogy magába kellene néznie, és önmagára kellene koncentrálnia, ahelyett, hogy azt nézi, mások mit akarnak tőle. Végre rá kellene jönnie, hogy ki ő és mit akar az élettől

- mondta a bennfentes a sztár Ben Afflecktől való válása után.

Az 55 éves Jennifer Lopez kedden ügyvéd nélkül nyújtotta be a válókeresetet. A szakítás dátumaként április 26-át tüntette fel. Az informátor szerint Jennifer belefáradt abba, hogy Ben megalázza, és azért várta ki a kétéves évfordulót a papírok beadásával, mert oda akart szúrni neki.

„De nem érdekelte őt. Már régen végzett Jennel, és ezt mélyen legbelül ő is tudja. Azért hagyta rá a dolgokat, hogy ne ő tűnjön a gazembernek" - mondta a forrás, aki szerint Affleck taktikája tökéletes.