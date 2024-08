Jennifer Lopez mégis meglátogatta Ben Afflecket az 52. születésnapján

Bár úgy tűnt, hogy már egyáltalán nem foglalkoznak egymással, a háttérben mégis tartják a kapcsolatot. Legalábbis abból, hogy Jennifer Lopez meglátogatta Ben Afflecket a születésnapján, erre lehet következtetni.

Jennifer Lopez személyesen köszöntötte fel a férjét a születésnapján

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, eddig úgy lehetett tudni, hogy a színész volt felesége, Jennifer Garner társaságában töltötte a születésnapját, JLo pedig meg sem látogatta őt. Ám a legfrissebb információk szerint az énekesnő is meglátogatta a férjét és bár a közösségi oldalán nem emlékezett meg a születésnapjáról, személyesen átadta a jókívánságait. A 55 éves Grammy-jelölt énekesnőt egy bézs színű kabában és farmerben kapták lencsevégre Affleck bérelt háza előtt Kaliforniában.

Most mi az igazság?

Sokakban felmerült a kérdés, most akkor mi is történik pontosan JLo és Affleck házasságával. A sztárpár kapcsolata egyre inkább szétesőben van, már csak az a kérdés, hogy mikor jelentik be hivatalosan is: ennek annyi. Házasságuk zátonyra futásának újabb jele lett volna az, hogy a színész és az énekesnő nem köszöntötték fel egymást születésnapjaikon, de Lopez mégis meglépte, amit talán még Affleck sem gondolt, személyesen ment el hozzá. Hogy ez mit jelent pontosan és mi fog történni a kapcsolatukkal a jövőben, talán már ők sem tudják igazán.

Ben Affleck nem köszöntötte fel JLo-t a születésnapján

Jennifer Lopez július 24-én töltötte be az 55. életévét, aminek alkalmából hatalmas, Bridgerton témájú bulit csapott, amin férje természetesen nem vett részt, és a közösségi oldalakon sem volt nyoma annak, hogy felköszöntötte volt Ben Affleck a feleségét. A házaspár makacsul hallgat problémáikról, de már nem színlelik azt, hogy nincs baj.

Az egész nyarat külön töltötték

Nem vették a fáradtságot arra sem, hogy a 2. házassági évfordulójukon legalább összefussanak, de ugyanúgy a közösségi oldalakon sem emlékeztek meg erről a boldog napról. Azelőtt a július 4-ei ünnepet is külön töltötték, ahogy tulajdonképpen az egész nyarat. Egyesek szerint azért várnak a házasságuk végének bejelentésével, mert a kezdeti nagy lángolásban több közös projektet is elindítottak, amelyek sikerét arra is alapozták, hogy milyen népszerűvé váltak együtt azzal, hogy újra összejöttek. Ilyen például az Unstoppable című film, amelyben Jennifer Lopez az egyik főszereplő, Ben Affleck pedig producerként működött közre a filmben, amelyet legjobb barátjával, Matt Damonnal közösen vezetett produkciós cége, az Artists Equity keretében készített.