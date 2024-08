Amikor először felröppentek a pletykák, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck válik, az egész világ hitetlenkedett. Tény: a pár tagjai sem viselkedtek egyértelműen, a paparazzik pedig azt figyelték, mikor, melyikőjük ujján van jegygyűrű és mikor, kin nincs. Eldönthetetlen volt, hogy másokat vagy egymást, netán magukat akarják átverni ellentmondásos metakommunikációjukkal. Hónapok kínlódása után azonban a bennfentesek szerint egyértelmű: ennek a házasságnak vége.

Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának vége

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez sokáig dédelgette magában a nagy szerelem illúzióját

Ha hinni lehet a szóbeszédnek, Ben Affleck volt az, aki szabotálni kezdte a kapcsolatukat. Nem ment el nyilvános eseményekre Jenniferrel, pldául a MET-gálára sem, amelynek felesége a fővédnöke volt. Lopez sokáig szerette volna rendbehozni a viszonyukat, de az, hogy az egész élete a nyilvánosság előtt zajlik nem tetszett Bennek. Jennifernek hónapok kellettek, amíg beismerte, a házassága zátonyra futott, amihez az is kellett, hogy Affleck egyenesen rémálomnak nevezte a házasságát és átmeneti elmezavarnak azt, hogy feleségül vette Jennifert. Lopez barátai pedig arról beszéltek, hogy az énekesnő nem tud férjével együtt élni és már nem is akarja megmenteni a házasságát. Folyton mogorva, rossz kedvű, láncdohányos - mondták és még olyan híreszteléseket is lehetett hallani, hogy Affleck újra iszik, de azóta erről például semmit nem lehet hallani.

Jennifer Lopez úgy tesz, mint ha élvezné az életet, de szenved

Forrás: Northfoto

Ben elképesztően megalázta Jennifert

Ben Affleck viselkedését nem csak Jennifer, de a barátaik se értik.

„Megdöbbentő volt, ahogy Ben figyelmen kívül hagyta a házassági évfordulójukat, majd a felesége születésnapját, miközben azt állítja, hogy szeretné megvédeni őt. JLo-nak most már felfordul a gyomra Bentől, a barátaik pedig azt találgatják, hogyan jutottak idáig, és hogyan vált ilyen mérgezővé a kapcsolatuk” – fogalmazott egy bennfentes. „Jennifer sokáig boldog volt Ben mellett, most pedig úgy érzi, kihúzták a talajt a lába alól. Kifelé tartja magát, de össze van törve" - tette hozzá.

Lopez most már Ben új külsejétől is undorodik

A hírek szerint Jennifer egyáltalán nem elégedett férje új külsejével, és úgy látja, hogy ez a kinézet is az életközepi válság jele, amely szerinte hozzájárult házassági problémáikhoz.