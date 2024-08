Egy, a sztárhoz közel álló forrás arról nyilatkozott, hogy a Lopezhez közelállók belefáradtak a sztár kaotikus szerelmi életébe.



„Négy sikertelen házasság után a barátai úgy érzik, hogy magába kellene néznie, és önmagára kellene koncentrálnia, ahelyett, hogy azt nézi, mások mit akarnak tőle. Végre rá kellene jönnie, hogy ki ő és mit akar az élettől" - mondta a bennfentes a sztár Ben Afflecktől való válása után.

Jennifer Lopez negyedik házassága is zátonyra futott: már hivatalos, hogy válik Ben Afflecktől

Forrás: Getty Images

Az 55 éves Jennifer Lopez kedden ügyvéd nélkül nyújtotta be a válókeresetet. A szakítás dátumaként április 26-át tüntette fel. Az informátor szerint Jennifer belefáradt abba, hogy Ben megalázza, és azért várta ki a kétéves évfordulót a papírok beadásával, mert oda akart szúrni neki.

„De nem érdekelte őt. Már régen végzett Jennel, és ezt mélyen legbelül ő is tudja. Azért hagyta rá a dolgokat, hogy ne ő tűnjön a gazembernek" - mondta a forrás, aki szerint Affleck taktikája tökéletes.

Jennifer Lopez és Ben Affleck nem kötöttek házassági szerződést

Házassági szerződés nélkül az elmúlt két év egyéni bevételei - legyen szó akár filmes projektekről, akár nagy márkákkal kötött üzletekről - közös tulajdonba kerülnek. Jennifer, akinek állítólag 400 millió dolláros vagyona van, négy filmet adott ki, mióta hozzáment Benhez, köztük a 20 millió dolláros saját finanszírozású dokumentumfilmjét, amiben Affleck is szerepel, és a kapcsolatukról is beszélnek. Az énekesnő 2023-ban dobta piacra koktélmárkáját, és világkörüli turnéra indult, hogy népszerűsítse legújabb, „This Is Me...” című albumát. A koncerteket azonban hetekkel a kezdés előtt lemondta, hogy a családjára koncentrálhasson. Az Oscar-díjas Affleck, akinek nettó vagyona állítólag 150 millió dollár, a közelmúltban a Air – Harc a legendáért (2023) és a Konstrukció (2023) című filmekben játszott, és nemrég fejezte be A könyvelő című film folytatásának forgatását is.Hogy tovább bonyolítsuk a dolgokat, a pár a hamarosan megjelenő Unstoppable című filmen is dolgozott együtt. Míg Affleck Matt Damon mellett producerkedik a projektben, Lopez a film sztárjai között szerepel.