Katalin hercegné rákkezelése ellenére már két alkalommal is megjelent a nyilvánosság előtt az elmúlt hónapokban, ami jól példázza, hogy mennyire fontos számára a család, illetve hercegnői kötelezettségei. Egy volt királyi inas szerint nincs is nála alkalmasabb királynő, aki méltóképpen átveheti majd a jövőben II. Erzsébet királynő helyét.

Katalin hercegné élete legfontosabb szerepére készül

Forrás: CameraSport via Getty Images

Katalin hercegné odaadó és hűséges

Grant Harrold, egykori királyi inas elmondta, hogy Katalin hercegné nyilvános megjelenései „nagy mértékben hozzájárultak a nemzet moráljának javításához” és számára is rengeteg erőt adtak. Harrold hozzátette, hogy a walesi hercegné mindig is „óriási kötelességtudattal rendelkezett, akárcsak a néhai királynő”, már most látni, hogy méltó utódja lesz II. Erzsébetnek. Az egykori inas szerint Katalin azért döntött, rákkezelése ellenére, a nyilvános szereplés mellett az utóbbi két alkalommal, mert szereti a feladatait, és mert szereti a családját. Ő már most készül arra, hogy egy nap az ő fején lesz a korona.

A Trooping the Colour rendezvényen hatalmas volt a felhajtás. Láttam az izgatottságot, amikor a hintó kijött a palotából. Érezhető volt a közönség öröme és izgalma. Hogy visszatér-e több feladathoz, attól függ, mennyire érzi jól magát, de amikor nyilvánosan látható, az nagy izgalmat kelt, ami neki is, és a nemzetnek is jót tesz

- tette hozzá az egykori inas.

Katalin hercegné az olimpián

Az egész világ azt várja, hogy vajon Katalin hercegné ellátogat-e majd a 2024-es párizsi olimpiai játékokra. Nem lenne meglepő, ha így tenne, hiszen egyrészt a sportokért is rajong, másrészt Párizs is a szíve csücske. Ő és Vilmos herceg 2017-ben tettek romantikus kirándulást a francia fővárosban, ahol természetesen megtekintették a legnagyobb nevezeteségeket is. A hercegnő csak úgy ragyogott a látogatás alatt, vagyis ez bizonyára olyan élmény volt, amit szívesen megismételne.

Az egész világot lázban tartja a párizsi olimpia, rengeteg sztár tette tiszteletét az eseményen. Nicole Kidman férjével és gyerekeivel együtt izgult a versenyzőknek, de Sarah Jessica Parker is a helyszínen szurkolt családjával, John Travolta pedig a gyönyörű lányával osztotta meg ezt a különleges élményt.