Ezek voltak Matthew Perry utolsó szavai a végzetes adag ketamin beadása előtt

Az NBC News által csütörtökön megszerzett bírósági dokumentumok szerint Matthew Perry a halála előtt közvetlenül megkérte régi asszisztensét, Kenneth Iwamasát, hogy adjon be neki ketamint. Ezeket a szavakat használta: „Lőjön be nekem egy nagyot” - vagyis egy újabb adagot a disszociatív érzéstelenítőből. Aznap már az volt a harmadik. Nem sokkal később arccal lefelé, élettelenül találtak rá a jakuzzijában.

Matthew Perry a halála napján háromszor is adatott be magának ketamint

Forrás: Getty Images

Perry halálával összefüggésben letartóztatták az 59 éves Iwamasát, és négy másik személy ellen is vádat emeltek. A bírósági dokumentumok szerint az 54 évesen elhunyt Perry október 28-án reggel 8:30-kor kérte Iwamasát, hogy adja be neki az első adag ketamint. A második dózist körülbelül négy órával később kapta meg, miközben filmet nézett. Később újra megkérte az asszisztensét, hogy adja be a harmadik adagot, és készítse elő a jacuzziját. Miután engedelmeskedett főnökének, Iwamasa elhagyta Perry otthonát, hogy elintézzen valamit, ám visszatérve a színészt holtan találta.

Iwamasa vallomásában elmondta, hogy körülbelül egy hónapon keresztül adagolta a ketamint Perrynek. Az ügyészek szerint a 42 éves Dr. Salvador Plasencia tanította meg Iwamasát a gyógyszer beadására, miután 2023. szeptemberében kapcsolatba került Perryvel. Állítólag folyékony ketaminnal és cukorkákkal látta el a színészt. Bár Perryt rutinszerűen is kezelték a szerrel depressziója miatt (az utolsó hivatalosan engedélyezett adagot két héttel a halála előtt adták be neki), a színész arra utasította az asszisztensét, hogy továbbra is vásárolja a kábítószert Plasenciától, majd később egy Erik Fleming nevű férfitól. Továbbá Plascencia állítólag összeesküdött az 54 éves Dr. Mark Chavezzel, hogy több ketamint juttasson el Perrynek, és gyors pénzt keressen rajta.

Semmibe vették Matthew Perry életét

„Kíváncsi vagyok, mennyit fog fizetni ez az idióta” - írta állítólag egy üzenetben Chávez az orvosnak. Perryt alaposan megkopasztották, 55 ezer dollárt fizetett a duónak készpénzben a drogért a halálát megelőző hetekben.