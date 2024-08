Miley Cyrus könnyekig hatódott a színpadon: Disney-legendává választották az énekesnőt

A Disney-csatorna Hannah Montana című sorozatának gyereksztárjaként vált híressé, majd ő lett a legfiatalabb sztár, akit Disney-legendává választottak. Miley Cyrus el is érzékenyült, amikor a díjat átvette és a sorozat rajongóit dicsérte, de úgy tűnt, van valaki, akinek egy kicsit sem hálás, amiért benne lehetett a sikerszériában. Apját, Billy Ray Cyrust kihagyta a köszönőbeszédéből. Vajon szándékosan nem említette meg, vagy csupán elfelejtette, hogy neki is van némi szerepe a sorozat és az azóta világhírűvé vált sztár sikereiben?

Miley Cyrus Hanna Monatanként Disney-legendává vált

Fotó: AFP

Miley Cyrus Hannah Montanaként kezdte, mára Grammy-díjas énekesnővé vált

Gyereksztárból vált világhírű énekesnővé Miley Cyrus, akit 12 000 fős tömeg ünnepelt állva, amikor a Walt Disney, a vállalat kétévente megrendezett rajongói találkozóján, a D23-on a Disney-legenda státusszal tüntette ki. Ezzel ő lett a legfiatalabb sztár lett, aki valaha megkapta a díjat. A díjátadón Cyrus 31 éves volt, a színpadra Lainey Wilson countryénekesnő szólította, miután előadta a Hannah Montana „The Best Of Both Worlds” című dalát, majd megköszönte Miley Cyrusnak, hogy soha nem félt megszegni a szabályokat.

Cyrus elmondta, hogy egy kicsit minden megváltozott azóta, hogy tinédzserként leforgatta a sorozat első jeleneteit, amelyben híres popsztárként kettős életet élt, ugyanakkor semmi sem változott körülötte.

„Még mindig büszke vagyok rá, hogy Hannah Montana lehettem” — mondta el a világsztár a könnyeivel küszködve, majd így folytatta:

„Ezt a díjat Hannah-nak és minden csodálatos és hűséges rajongójának ajánlom, valamint azoknak, akik segítettek valóra váltani az álmomat. Hogy magát a legendát idézzem: This Is The life (Ez az élet)" — utalt egy 2006-os Hannah Montana számra.

Apjának nem hálás Miley Cyrus

Billy Ray Cyrus és Firerose

Forrás: Weiss Eubanks/NBCUniversal via G/The Kelly Clarkson Show - Season 5

Bár Cyrus a Hannah Montana című sorozatban countrysztár apja, Billy Ray Cyrus mellett szerepelt, őt nem említette meg beszédében. Pletykák szerint, ők ketten az utóbbi években elhidegültek egymástól. Az énekesnő idén a Grammy-díj átvételekor sem említette meg apját a beszédében.Sokak szerint apa és lánya amiatt veszhetett össze, hogy Billy Ray Cyrus tavaly feleségül vette a nála 27 évvel fiatalabb Firerose-t.