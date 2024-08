Arnold Schwarzenegger fia kigyúrt izmokat villantott: ennyire sármos a 30 éves Patrick

Patrick Maria Shriver és a Terminátor, Arnold Schwarzenegger legidősebb fia, nem panaszkodhat a génjeire: tökéletes külsővel lett megáldva. Korábban már voltak apróbb szerepei hollywoodi szuperprodukciókban, majd olyan filmekben láthattuk, mint a Nagyfiúk és az Éjjeli napfény, de Az utolsó lépcsőfok című minisorozatban is játszott, Colin Firth, Juliette Binoche mellett. Modellként már egészen fiatalon sikereket ért el: szerepelt már Ralph Lauren- és Armani-kampányokban is. Szülei segítségével 15 évesen saját divatmárkát is létrehozott Project360 néven, aminek bevételéből jótékonyságra is fordított. A most 30 éves Patrick a Fehér Lótusz első két évadában nem szerepelt, de úgy tűnik, nem bánta meg, hogy elvállalta a felkérést.