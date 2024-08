Steven Tyler lánya megható üzenetben reagált apja visszavonulására

A világhírű zenekar néhány nappal ezelőtt közölte a hírt, miszerint nem állnak többé színpadra. Az Aerosmith pénteken az Instagramon bejelentette, hogy visszavonul a turnézástól. Az ok Steven Tyler hangszálsérülése, amiből nagy valószínűséggel soha nem épül fel, így a zenekar sem áll többé színpadra. Steven Tyler lánya megható üzenetben reagált a döntésre.

Steven Tyler lánya megható üzenetben reagált az Aerosmith döntésére

Forrás: Getty Images for Janie's Fund

Steven Tyler lánya: „Ő a legkeményebben dolgozó ember, akit valaha ismertem"

A 45 éves Mia, aki Steven és Cyrinda Foxe házasságából született, összeállított egy videót, ami az évek során készült fotókat tartalmazza, róla és apjáról, családi emlékeket és a frontember fellépéseiről készült pillanatokat.

Neked talán csak Steven Tyler, a hosszú hajú, sminkelt, festett körmű, hihetetlen hangú srác. De nekem sokkal több ennél. Nemcsak az egyik, ha nem a legtehetségesebb énekes, aki valaha élt. De ő a legkeményebben dolgozó ember is, akit valaha ismertem. A hangját és karrierjét első helyre tenni mindig kemény kihívás volt számára.

- írta bejegyzésében, majd így folytatta:

„Olyan örökséget hozott létre, amely örökké élni fog. Ő neked egy rocksztár, de nekünk egy bajnok. Valaki, akire a fiam is felnéz. És alig várom, hogy lássam, milyen utat kövezett ki apám a fiam számára. Látni, hogy visszavonul, nagy űrt hagyott a szívemben. Tudva, mennyire szeret szórakoztatni. Tudom, milyen nehéz döntés volt ez. Ez nem a vég, hanem egy új fejezet.”

Steven Tyler nem épült fel hangszálsérüléséből

Az Aerosmith 2023 szeptember elején indult az utolsónak meghirdetett Peace Out turnéjára, de az szinte még el sem kezdődött, amikor három koncert után bejelentették, hogy Steven Tylernek megsérültek és véreznek a hangszálai, sőt, a gégéje is eltört, az orvosai pedig 30 napra eltiltották az énekléstől, így elhalasztották a soron követező fellépéseket. Tyler, bár akkor beszélni sem tudott, optimista volt, hogy visszatérhet a színpadra és a hozzá közelállók is úgy nyilatkoztak, hogy rendbe fog jönni.