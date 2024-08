Zokogva sírnak a magyar Taylor Swift rajongók, van aki évek óta készült a bécsi koncertre

Az augusztus 8-ra, 9-re és 10-re tervezett fellépéseket a hatóságok törölték, miután Taylor Swift állítólag súlyos fenyegetéseket kapott két személytől, akik terrortámadást terveztek bécsi koncertjeire. A világhírű énekesnő európai turnéja során Bécs különleges helyszín volt a magyar rajongók számára, mivel Budapest nem szerepelt a turné állomásai között. Az énekesnő egyik magyar rajongója így fogalmazott: „A szívem összetört, de biztonságban vagyok.”

Taylor Swift rajongói együtt énekelnek a Stephansplatzon 2024. augusztus 08-án Bécsben

Forrás: Getty Images

A bécsi koncertet a magyar rajongók azzal a reménnyel várták, hogy végre élőben is hallhatják és láthatják kedvencüket. Szabályosan sokkolta őket a hír, amikor a biztonsági intézkedések és az esetleges terrorveszély miatt törölték a koncerteket. Először sokan arra gyanakodtak, hogy ez csak valamilyen vicc, vagy álhír, nem akarták elhinni, hogy ez valóban megtörténhet. Eleve nagy dolognak számított, hogy a világhírű énekesnő ennyi helyre elment Európában. És bár Budapest nem került fel a turné állomásai közé, viszont Bécs a magyar rajongók számára is elérhető közelségbe hozta kedvenc énekesnőjüket.

Vannak, akik másfél éve várják ezt a koncertet. Egy rajongó szerint sokkoló élmény volt, hogy néhány nappal a koncert előtt lefújták azt. „Felfoghatatlan szembesülni azzal, hogy pont mi buktuk el.”- fogalmazott.

A rajongók vigasztalhatatlanok, bár megértik, hogy a biztonság az első. Hiszen az álom, könnyen rémálommá válhatott volna. Az elmúlt években történt tragédiák, mint a 2017-es manchesteri robbantás, amely Ariana Grande koncertjén történt, emlékeztetnek arra, hogy a biztonság mindig a legfontosabb. Sokkoló, hogy a jelenlegi fenyegetés állítólag nemcsak a koncertterem belsejére, hanem a környező területeken tartózkodó emberekre is kiterjedt.

A koncertek körül hatalmas tömeg szokott összegyűlni, hogy hallgassák a zenét, így a potenciális veszély őket is fenyegette.

A Taylor Swift rajongók, akik közül sokan évek óta gyűjtögettek a koncertjegyek árának fedezésére, most kénytelenek szembenézni a csalódással. Néhányan Amerikáig is utaztak volna a koncertért, mert úgy érezték, hogy még az is megérné a költségeket. Bár a bécsi koncert jegyek árát visszatérítik, de az élő koncert élménye pótolhatatlan. Taylor Swift még nem szólalt meg a koncertjei lemondása óta, az Instagram-oldalán lévő utolsó posztjában még a varsói fellépésének emlékeit idézte fel, valamint várta a következő, vagyis a bécsi állomást.

Sok rajongó abban reménykedik, hogy talán a párizsi olimpia záró ceremóniáján kedvencük lesz majd a meglepetés sztárfellépő.

Taylor Swift továbbra is megosztja a közvéleményt

A rajongók emellett értetlenül állnak az őket ért támadások és gyűlöletbeszéddel szemben. Sokkal több együttérzésre lenne szükség, hiszen az énekesnő sikerei vitathatatlanok, és bár nem mindenki rajong érte, a negatív megnyilvánulások elkerülhetők lennének. A bécsben lévő rajongóknak azonban van lehetőségük, hogy a koncert helyett Swift zenéjével töltsenek el időt, persze ez nem helyettesíti az élő fellépést. Az Albertina és az Albertina Modern ingyenes belépést biztosít minden koncertjeggyel rendelkező látogatónak augusztus 11-ig. Emellett Bécs múzeumaiba is ingyenes a belépés pénteken, szombaton és vasárnap. A Le Burger hamburgerlánc pedig ingyenes hamburgereket kínál a jegytulajdonosoknak. Bécs számos szórakozóhelyén és neves klubjában Taylor Swift-partikat tartanak, ahol a rajongók együtt bulizhatnak Taylor világsláger számaira. További információk a helyszínekről, programokról ide kattintva találhatóak.