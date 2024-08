Timothée Chalamet: öt indok, amiért rajongunk érte

Timothée Chalamet nevét mára mindenki megjegyezte, aki egy kicsit is lépést tart a filmes világgal. A srác, aki ránézésre bármelyikünk szomszédja lehetne, pont azzal szerzett magának több millió rajongót, hogy semmit nem vitt túlzásba, viszont remek filmekben dolgozott. De miért is imádjuk annyira Timothée Chalamet-t? Íme öt ok, amiért a fiatal színésznek ennyi rajongója van.

Timothée Chalamet, a Bob Dylan élterajzi filmjének forgatásán

Forrás: GC Images/CMETROPOLIS/Bauer-Griffin

Timothée Chalamet: az első szerepek

Valahonnan ismerős ez a kissrác?

Ő játszott a Homeland című sorozatban, a Hívj a neveden című produkcióban – ezért még Oscarra is jelölték – és Christopher Nolan Csillagok közt című szupermozijában is. Onnan már csak egy ugrás volt a Dűne, a Ne nézz fel és a Willy Wonka, na de erről majd később. Chalamet-ről azt írták a kritikusok, hogy képes elmerülni a karaktereiben, és hitelesen közvetíti azok érzelmi mélységeit, de a rajongók ennél sokkal többet látnak benne.

Tim, a természetes

Timothée Chalamet nemcsak tehetségével, hanem személyiségével is elvarázsolja a közönséget. A természetes karizmája és a velejáró szerénység különösen vonzóvá teszi őt. Mindemellett sajátos stílusa is nagy figyelmet kelt, mert gyakran eltér a hagyományos hollywoodi normáktól, például az anyukájával megy néhány menő hollywoodi buliba.

Timothée a divatikon

Chalamet mer bátran kísérletezni a divattal, ami miatt divatikonná vált. A vörös szőnyegen viselt szettjei – legyen szó elegáns öltönyökről vagy merész, szokatlan ruhákról – mindig beszédtémát jelentenek, és gyakran a divatlapok címlapjára kerülnek.

Szerepek, amikért szeretjük

Timothée Chalamet nemcsak színészi tehetségével, hanem projektjeinek gondos megválasztásával is kitűnik. Olyan filmekben vállal szerepet, amelyek fontos üzenetet hordoznak, vagy mély érzelmi töltettel bírnak. A „Szólíts a neveden” című film érzékenyen ábrázolta az első szerelem élményét és a felnőtté válás nehézségeit, míg a „Beautiful Boy” őszintén mutatta be a kábítószer-függőség küzdelmeit. A Dűne a nagy klasszikust képviseli Chalamet karrierjében, Bob Dylan életrajzi filmje, amit 2024 márciusában kezdtek forgatni pedig kifejezi a rajongását a zene iránt, ennek a filmnek ráadásul producere is volt, így nem csoda, hogy hatalmas sikerre számíthat a mozikban.