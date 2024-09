Victoria Beckham génjeibe van kódolva, hogy divatmágnás lett

Victoria Beckham is szerepel az új Disney+ dokumentumfilmjében, amelynek címe In Vogue: A 90-es években. A hatrészes sorozat a 90-es évek divatiparának történetét mutatja be olyan ikonok vallomásain keresztül, mint Anna Wintour, Kate Moss, Naomi Campbell, Tom Ford és Gwyneth Paltrow. Victoria Beckham a filmben beszél a divat iránti imádatáról és természetesen szóba került a Daviddel való megismerkedése is.

Victoria Beckham már a Daviddel való megismerkedésekor is imádta a divatot

Forrás: Getty Images

A divatkirálynő Victoria Beckman így emlékezett vissza: "A Versace, a Prada és a Gucci voltak a kedvenc tervezőim. Tudták és érezték, mire van szükség és hogyan lehetnek egyre nagyobb sztárok és sztárok öltöztetői" - nyilatkozta. "Amikor először találkoztam Daviddel 1997-ben, tudta rólam, hogy én vagyok az a Spice Girl, aki szereti a márkás ruhákat" - tette hozzá. David Beckham pedig még a Beckham című dokuban vallotta be, mennyire ideges volt, amikor randevúzni hívta Victoriát. Fogalma sincs mit vegyen fel, így tetőtől talpig Pradába öltözött, gondolván, azzal nem foghat mellé divatmániás kiszemeltje előtt. Úgy tűnik, a stílus bevált...

Victoria Beckham és David Beckham igazi stílusikonok

Forrás: WireImage

...Victoria és David 25 éve házasok

A népszerű sztárpár július 4-én ünnepelte 25. házassági évfordulóját, és ennek alkalmából a focista visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor először meglátta leendő feleségét. David Beckham elárulta, hogy már azelőtt tudta, hogy ők összetartoznak, hogy személyesen találkoztak volna. "Mindig is mondtam, hogy ha egyszer találkozom Victoriával, mi már elválaszthatatlanok leszünk. Pár hónappal azelőtt, hogy ez megtörtént volna, külföldön voltam az angol csapattal. Gary Neville-lel a szobánkban voltunk, és egy Spice Girls videoklip ment a tévében. Azt hiszem, a Say You'll Be There volt. Rámutattam a képernyőre, és azt mondtam neki: 'Ez a lány kell nekem, és meg fogom szerezni.' A szemei, az arca, nekem ő a tökéletes" - nyilatkozta, de Victoria is így érzett, ugyanis már a személyes találkozásuk előtt rendre feltűnt David mérkőzésein. "Tulajdonképpen lehetne úgy fogalmazni, hogy üldöztem" - emlékezett vissza. "Már jóval azelőtt vonzódtam Davidhez, hogy találkoztunk volna. Emlékszem, amikor egy futballmagazinnak adtam interjút, és különböző focisták fotóit mutatták nekem. Fogalmam sem volt, ki ő, de csak egy szóra emlékszem: Gyönyörű" - nyilatkozta korábban.