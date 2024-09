Diana hercegné szabad akart lenni: az estélyijét is megrongálta pár perccel a Met-gála előtt

Nem sokkal azután, hogy elvélt Károlytól, Diana hercegné egy merész döntéstől vezérelve egy ikonikus Dior-ruhában jelent meg a Met-gálán, amelyet John Galliano tervezett neki, és tartozott hozzá egy fűző is. A tervező debütáló couture kollekciójának darabjában Vilmos és Harry édesanyja csodálatosan mutatott, de nem volt elégedett, ezért mielőtt belépett volna az eseményre, hirtelen ötlettől vezérelve „tönkre tette” az estélyit.

Diana hercegnének nem akart fűzőt viselni, hát kitépte a ruhájából

Forrás: Patrick McMullan via Getty Image/Met Gala

Diana hercegné szembeszállt a konvenciókkal

„Csak arra emlékszem, ahogy kiszállt az autóból, nem hittem a szememnek. Kitépte a fűzőt” — mondta Galliano a Hulu új In Vogue: The 90's című doku-sorozatában arról a pillanatról, amikor rájött, hogy Diana úgy döntött, nem akar fűzőt viselni.

„Annyira felszabadultnak érezte magát. A ruha sokkal... érzékibb volt” — folytatta a tervező, utalva a fehérnemű ihlette darabra, amelyet Diana gyöngy és zafír ékszerekkel viselt.

Diana arról volt ismert, hogy mindig szembeszállt a konvenciókkal. Galliano felidézte, hogy „a nép hercegnője” a ruhapróbán elutasította a ruhával kapcsolatos ötletét.

„Elmentünk a Kensington-palotába, és megbeszéltük a rajzokat. Próbáltam a rózsaszínt erőltetni, de ő nem fogadta el. Azt mondta: nem, a rózsaszínt ne! Ez igazi, igazi móka volt” — mondta a Dior egykori kreatív igazgatója. „Olyan volt, mint egy áldás. Úgy értem, wow! Diana volt az első couture ügyfelem” — lelkendezett a divattervező.

Diana hercegné Károly királlyal (akkor még walesi herceg) kötött házassága alatt is különleges stílusérzékkel választott magának ruhákat, de válása után szakított a konvenciókkal, szabad akart lenni, és ez sokszor az öltözködésén is megmutatkozott, ahogy azt John Galliano története is mutatja.