Szomorú és magányos Eminem: nem tud többé bízni a nőkben

Kimmel kétszer is megpróbálták

Kim kétszer is Eminem felesége volt először 1999-től-2001-ig, majd 2006-ban újra összeházasodtak, de csak a követező évig voltak együtt. 2020-ban egy interjúban Kim így nyilatkozott: „A kapcsolatunk egy séma szerint működik. Van nem egészen két jó évünk, aztán valami tönkremegy” - mondta és hozzátette, a válásaik oka többek között az volt, hogy a rapper sosem volt otthon.

Kamaszkorukban jöttek össze

Kim Scott 13 éves volt, amikor először találkozott a 15 éves Eminemmel egy házibulin és nem sokkal később a zenész anyja házában össze is költöztek. Azt mondták, a lány 15 éves, így édesanyjának sem volt különösebb ellenvetése a kapcsolatot tekintve. „Kim Scottként mutatta be, és azt mondta, hogy szüksége van egy szállásra. Örömmel segítettem. Kim azt mondta, hogy 15 éves, és ebben nem volt okom kételkedni. Valójában annyira dögös volt, hogy akár 17 éves is lehetett volna” - idézte fel korábban Eminem édesanyja. Scott tényleges életkora akkor derült ki, amior iskolakerülésért megkeresték. „Ahogy ez a problémás gyerekekkel gyakran megesik, Kim hazudott. Kihívásként tekintettem rá, és reméltem, hogy jobb életet adhatok neki” - tette hozzá

Jó néhány éve nincs említésre méltó nő az életében

Egy 2017-es interjúban Eminem röviden beszélt a randevúiról. „Ez kemény. A válásom óta volt néhány randevúm, és semmi sem úgy alakult, hogy nyilvánosságra akartam volna hozni abból bármit is” - mondta. „A randevúzás ma már egyet jelent a Tinderrel, de ez nem az én stílusom. Régebben sztriptízklubokba is jártam, ott találkoztam néhány csajjal. Érdekes időszak volt” - jelentette ki.