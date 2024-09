Emmy 2024: két sorozat tarolt a televíziós díjátadón

Az apa-fiú páros, Eugene és Dan Levy voltak az idei Emmy házigazdái. Feladatukat remekül végezték, a közönség jól szórakozott, az este tele volt poénokkal. A díjátadó legnagyobb sztárja azonban két sorozat lett: A mackó és az újonc Sógun. Előbbi 11 kategóriában győzedelmeskedett, utóbbi 18-ban, többek között a legjobb női- és férfi főszereplő kategóriában is.

Emmy 2024: A sógun főszereplői, Anna Sawai és Hiroyuki Sanada

Forrás: Getty Images

Az Emmy idei nyerteseinek listája a főbb kategóriákban:

Legjobb vígjátéksorozat

Abbott Elementary

A mackó

Curb Your Enthusiasm

Hacks - GYŐZTES

A gyilkos a házban

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

A legjobb női főszereplő vígjátéksorozatban

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, A mackó

Selena Gomez, Gyilkos a házban

Maya Rudolph, Loot

Jean Smart, Hacks - GYŐZTES

Kristen Wiig, Palm Royale

A legjobb férfi főszereplő vígjátéksorozatban

Matt Berry, What We Do in the Shadows

Larry David, Curb Your Enthusiasm

Steve Martin, Gyilkos a házban

Martin Short, Gyilkos a házban

Jeremy Allen White, A mackó - GYŐZTES

D’Pharaoh Woon-A-Tai, Reservation Dogs

A legjobb férfi mellékszereplő vígjátéksorozatban

Lionel Boyce, A mackó

Paul W. Downs, Hacks

Ebon Moss-Bachrach, A mackó - GYŐZTES

Paul Rudd, A gyilkos a házban

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Bowen Yang, Saturday Night Live

A legjobb női mellékszereplő vígjátéksorozatban

Carol Burnett, Palm Royale

Liza Colón-Zayas, A mackó - GYŐZTES

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Meryl Streep, A gyilkos a házban

Legjobb drámasorozat

A korona

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. & Mrs. Smith

Sógun - GYŐZTES

Utolsó befutók

A háromtest-probléma

Legjobb női főszereplő drámasorozatban

Jennifer Aniston, The Morning Show

Carrie Coon, The Gilded Age

Maya Erskine, Mr. & Mrs. Smith

Anna Sawai, Sógun - GYŐZTES

Imelda Staunton, A korona

Reese Witherspoon, The Morning Show

Legjobb férfi főszereplő drámasorozatban

Idris Elba, Hijack

Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith

Walton Goggins, Fallout

Gary Oldman, Utolsó befutók

Hiroyuki Sanada, Sógun - GYŐZTES

Dominic West, A korona