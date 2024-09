A Gilmore Girls (Szívek szállodája) Lorelai-ja, Lauren Graham meglepte sorozatbeli édesanyját, Kelly Bishopot egy New York-i rendezvényen. Bishop egy beszélgetésen vett részt új könyve, a The Third Gilmore Girl kapcsán, ekkor érkezett meg Lauren.

Gilmore Girls: Lauren Graham és Kelly Bishop nagy találkozása New Yorkban

Forrás: AFP

Gilmore Girls anya-lánya találkozó

Új könyvét nepszerűsítette New Yorkban Kelly Bishop. A műsorvezető a beszélgetést megszakította a következővel: „Csak egy dolog tehetné még különlegesebbé ezt a napot: ha itt lenne még egy Gilmore lány” - és ezzel a lendülettel be is hívta a színpadra Laurent. Graham és Bishop a 2000 és 2007 között forgatott Gilmore Girls sorozatban mindig fasírtban voltak egymással, ám a való életben nagyon jóban vannak.

Lauren büszke sorozatbeli édesanyjára

Graham a színpadon szívhez szóló szavakkal köszöntötte Bishopot. „Annyira örülök neked és olyan büszke vagyok rád. Elképesztő a könyved és te is az vagy, ki nem hagytam volna, hogy lássalak” - mondta és hozzátette, nagyon gyakran eszébe jut, hogy milyen szerencsés, amiért Kelly lányát játszhatta a Gilmore Girlsben.

A 2000 és 2007 között futott sorozatnak (amely később egy 4 részes minisorozattal folytatódott), a Gilmore Girlsnek a mai napig rengeteg rajongója van, közülük sokan minden szituációra tudnak egy-egy idézetet Lorelai-tól, Rorytól vagy éppen Emilytől. Ez pedig egyáltalán nem furcsa, a sorozat egy aranybánya, a szereplők szerethetők, viccesek, a párbeszédek pörgősek, és túlzás nélkül mondhatjuk: minden újranézés alkalmával fel lehet benne fedezni olyan kis humormorzsát, amit korábban nem vettünk észre. Ha érdekelnek kevésbé köztudott dolgok a sorozatról, kattints ide.

A mai napig tartják a kapcsolatot

24 évvel a sorozat debütálása után is tartják a kapcsolatot a szereplők: a Gilmore Girls ikonikus anya-lánya párosa, Lauren Graham és Kelly Bishop egy közös ebéd alkalmával posztoltak közös fotót a közösségi oldalra még a nyáron.