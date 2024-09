Gordon Ramsay elárulta: ez okozta ijesztő kerékpárbalesetét

Tóth Bori

A sztárszakács hatalmasat esett kerékpárjával Connecticutban, aminek következtében kórházi ellátásra is szorult. Most, hogy ismét teljesen felépült, Gordon Ramsay végre részletesen elmesélte, mi is okozta a júniusi biciklibalesetét.

Gordon Ramsay egy interjúban részletesen beszélt a félelmetes biciklibalesetéről, amelyben súlyos zúzódásokat szenvedett a testének egyik felén. A baleset akkor történt, amikor Ramsay egy szűk kanyarban elvesztette az irányítást a kerékpárja felett, és elesett. A sérülései miatt egy ideig nem tudott megfelelően edzeni, és orvosi kezelésre is szüksége volt. A baleset emlékeztette arra, milyen törékeny is az élet, és mennyire fontos a biztonság. Gordon Ramsay súlyos biciklibalesete után a bukósisak fontosságára hívta fel a figyelmet.

Forrás: Getty Images Gordon Ramsay végre részletesen beszélt balesetéről Most, hogy ismét teljesen felépült, Gordon Ramsay végre részletesen elmesélte, mi is okozta a júniusi biciklibalesetét, amely súlyos zúzódásokat hagyott rajta. A pokol konyhája műsorvezetője elmondta, hogy biciklizés közben egy kráterszerű kátyúba hajtott bele, ami miatt a kerékpárja 180 fokot fordult, és ő leesett róla. Amikor megpróbálta visszatenni a láncot, és befejezni az utat, észrevette, hogy a sisakja teljesen megrepedt, látása homályos volt és több helyen is vérző sebeket szerzett. ♬ original sound - Gordon Ramsay @gordonramsayofficial Sound ON for this one…with #FathersDay „Őszintén azt hittem, elájulok” - emlékezett vissza Ramsay az esetre. A híres séf felhívta asszisztensét, Justin Mandelt, aki azonnal mentőt hívott a helyszínre . Miután kórházba szállították, a CT-vizsgálatok kimutatták, hogy nem tört el csontja az incidenst követően. „Fájdalmaim vannak, és brutális hét volt. De átvészelem” - mondta akkoriban. Ramsay-nek a balesete után napi nyirokdrenázs kezeléseken és fizioterápián kellett részt vennie, miközben sebei gyógyultak. „Még a k*rva zoknimat és nadrágomat sem tudtam felvenni. Justin reggelente öltöztetett. Olyan voltam, mint egy 95 éves öregember. Zavarba ejtő volt, hogy egy 30 éves gyerektől kellett kérjem, hogy húzza rám az alsónadrágot” - mondta.

A baleset előtti és utáni két fotó mellett Ramsay megmutatta hatalmas lila zúzódását, amely a derekától a bordájáig terjedt, és figyelmeztette mindenkit, hogy viseljenek bukósisakot. „Őszintén, sisakot kell viselni. Nem érdekel, milyen rövid az út” -mondta. „Jól vagyok, nem törött el semmim, és nem szenvedtem el komoly sérüléseket, néhány zúzódás van rajtam és úgy nézek ki, mint egy lila krumpli.”