Kínos! Photoshop-baki áldozata lett Victoria Beckham

A Spice Girls egykori sztárja Ginger Spice-á változott, ugyanis a haja színe teljesen más lett, mint valójába. A fotóra Vic is ragált: "Miért gyömbér a hajam??? Milyen szűrő az a David?" - írta.

A nyaralásról Victoria is posztolt, ő azonban inkább a gyerekeket helyezte a fókuszba és kifejezte boldogságát, hogy együtt lehetnek egy csodálatos helyen.

Harper is megváltozott

Beckhamék 13 éves lánya is új külsővel jelent meg a minap, amelyhez szintén David asszisztált. Kiemelve lánya öltözködés iránti szenvedélyét is, az egykori focista megosztott egy soha nem látott fotót is, amelyen lánya derékig érő, platinaszőke parókát visel. A fotó pedig a sorozatrajongóknak igencsak ismerős lehet, ugyanis a jellegzetes hajviselet mellett a kis Harper egy olyan ezüstláncot visel a nyakában, amelyet egy sárkány díszít. Ez pedig egyértelműen arra utal, hogy Harper Beckham a Trónok harca egyik legnépszerűbb karakterének, Daenerys Targaryennek van öltözve a fotón.

Victoria és David 25 éve házasok

A pár a közösségi oldalon dokumentálja életét, így a rajongók betekintést nyerhettek a 25 éves házassági évfordulójukba is. David Beckham és Victoria Beckham újra az ikonikus lila esküvői szettjükbe bújtak és meg is mutatták az Instagramon. A kommentelők odavoltak az időutazásért és Beckhamék pedig valóban remekül néztek ki a képeken.

Beckhaméknek a család az első

David és Victoria saját elmondásuk szerint első látásra egymásba szerettek és mindketten tudták, a másik lesz életük párja. "Mindig is mondtam, hogy ha egyszer találkozom Victoriával, mi már elválaszthatatlanok leszünk. Pár hónappal azelőtt, hogy ez megtörtént volna, külföldön voltam az angol csapattal. Gary Neville-lel a szobánkban voltunk, és egy Spice Girls videoklip ment a tévében. Azt hiszem, a Say You'll Be There volt. Rámutattam a képernyőre, és azt mondtam neki: 'Ez a lány kell nekem, és meg fogom szerezni.' A szemei, az arca, nekem ő a tökéletes" - nyilatkozta korábban David. Bár a pár sok nehézségen ment keresztül, a mai napig azt vallják, számukra a család a legfontosabb és legnagyobb örömük, ahogy láthatják felnőni gyermekeiket. Közülük Brooklyn már családot is alapított, feleségül vette Nicola Peltz-t, akivel már a gyerekvállalást is fontolgatják. "Mindig is arra vágytam, hogy egy csomó gyerekem legyen. Ez a családi mintám. Az apám fiatal volt, amikor megszülettem: 23 éves volt. És most én vagyok 23 vagyok. Mindig is fiatal apa akartam lenni" - mondta nemrégiben Brooklyn és hozzátette, csak arra vár, hogy Nicola is készen álljon az anyaságra.