Victoria Beckhamet nem zavarja, hogy David kigúnyolta: ezen akadt fenn a focista

Aki látta a 2023-as Beckham dokumentumsorozatot, az biztosan emlékszik arra, amikor David kineveti Victoriát, amikor az "munkásosztálybelinek" vallja magát. Beckham szerint felesége nem volt őszinte a gyerekkorával kapcsolatban. A részlet vírusvideóként terjedt a neten: David Victoria szavába vágott és megkérdezte, milyen kocsit is vezetett az apja. Victoria Beckham kitart állítása mellett annak ellenére, hogy egy Rolls-Royce is volt a birtokukban, és egy interjúban azt is elmondta, miért.

Victoria Beckham és David Beckham azonnal tudták, hogy egymásnak vannak teremtve

Victoria Beckham ragaszkodik ahhoz, hogy munkásszülők gyermeke

A Vogue Australia műsorában a divattervező reflektálva David gúnyos szavaira - aki szerint kevés munkásgyereket visznek Rolls-Royce-szal iskolába - kifejtette, hogy bár apja valóban Rolls-Royce-ot vezetett, ettől még "munkásosztálybeli" volt, mert keményen dolgozó vállalkozóként sikereket ért el.

"Apámnak volt egy Rolls-Royce-a és volt egy fehér furgonja is” – mondta az egykori Spice Girl az interjút készítő Nicole Kidmannek. "Munkásosztályból jöttem, apám és anyukám a '80-as években vállalkozók voltak, de jól ment nekik, ezért apa vett magának egy Rolls-Royce-ot" - nyilatkozta.

Állami iskola, kis ház

"Állami iskolába jártunk, és a házunk se volt túl nagy. Egyik nap Rolls-Royce-szal vitt minket suliba, márnap pedig a furgonnal, ugyanis elektromos nagykereskedő volt" - folytatta és hozzátette, testvéreivel, Christiannal és Louise-szal az utóbbit jobban szerették, mert kerülték a feltűnést, amit a luxusjárgány okozott. "Folyton könyörögtünk neki, hogy a fehér furgonnal menjünk iskolába, és elkeseredünk, ha apa nem azzal vitt minket" - emlékezett vissza Victoria, aki azóta egyenesen imádja a szép autókat. "Ma már azt mondanám, ne aggódj a furgon miatt, de menjünk inkább a Rollsszal. De akkoriban inkább csak be akartunk illeszkedni."

A házaspárnak egyébként komoly autógyűjteménye van, amely többek között Land Rovers terepjárókat, sportautókat és veterán járműveket tartalmaz.

Victoria és David 25 éve házasok

A népszerű sztárpár július 4-én ünnepelte a 25. házassági évfordulóját, és ennek alkalmából a focista visszaemlékezett arra a pillanatra, amikor először meglátta leendő feleségét. David Beckham elárulta, hogy már azelőtt tudta, hogy ők összetartoznak, hogy személyesen találkoztak volna.A 49 éves exfocista elmondta, hogy először egy Spice Girls videóklipjében látta meg Victoriát. Akkoriban a Manchester United játékosa volt és csapattársának, Gary Neville-nek azt mondta, hogy ez a nő bizony kell neki. David és Victoria először 1997-ben találkoztak, amikor Victoria elment megnézni egy Manchester United focimeccset.