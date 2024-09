Jennifer Aniston megbántva érzi magát: Reese Witherspoon dobta őt új pasija miatt

Reese Witherspoont szeptember 4-én New Yorkban kapták lencsevégre, amint új barátjával, a német pénzügyi szakemberrel, Oliver Haarmannal randevúzott. Eközben Jennifer Aniston elárulva érzi magát, mivel barátnője a kapcsolatukra már nem fordít figyelmet, különösen annak tükrében, hogy mennyire támogatta Reese-t a válása után.

Jennifer Aniston berágott Reese Witherspoonra, amiért elhanyagolja új pasija miatt

Forrás: Getty Images

Jennifer Aniston megbántva érzi magát

Amikor Reese elvált, nagyon magányos volt, és Jen mindent megtett, hogy bevonja őt az életébe

– mesélte egy forrás az Life & Style-nak.

A bennfentes szerint azonban még akkor sem érdekli Reese-t a baráti találkozás, amikor épp nem tölti idejét a párjával. „Jen úgy érezte, hogy igaz barátokká váltak, és teljes mértékben ott volt Reese mellett.”

A két színésznő együtt játszik a The Morning Show című sorozatban, ahol riválisokat alakítanak, de a való életben nagyon közel kerültek egymáshoz. Annyira, hogy állítólag Jennifer egykori Jóbarátok-beli kollégája, Courteney Cox panaszkodott a baráti körében, hogy elveszíti őt Reese miatt. Korábban még közös spa kezelésekre jártak, vacsoráztak, túráztak, és egymásnak adtak tanácsokat a randizás terén is. Most azonban úgy tűnik, hogy Reese új kapcsolata beárnyékolja a barátnői programokat.

Most, hogy Reese nincs egyedül, úgy viselkedik, mintha már nem lenne szüksége Jenre. Ez nagyon fájdalmas, és Jen emiatt sértettnek érzi magát

– tette hozzá a forrás. „Reese persze nem így látja a dolgot, szerinte Jen féltékeny.”

A Hatalmas kis hazugságok sztárja nehéz időszakon ment keresztül a válása után, és nem számított arra, hogy ilyen hamar újra randizni fog, de kapcsolata Oliverrel gyorsan halad előre. „Közös barátaikon keresztül találkoztak New Yorkban, és azonnal egymásra találtak” – mesélte egy másik forrás korábban. „Reese nem számított rá, hogy újra szerelembe esik, csak megtörtént.”

Reese gyermekeinek – a 25 éves Avának, a 20 éves Deaconnak és a 11 éves Tennessee-nek – is tetszik Oliver, és elfogadták az új kapcsolatot. Az informátor szerint Jennifer megérti, hogy Reese szeretne időt tölteni új párjával, de nem látja indokát annak, hogy minden szabad percét vele töltse. „Jen túl büszke ahhoz, hogy beismerje, de nagyon bántja, hogy Reese hirtelen elhanyagolta őt.”