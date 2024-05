Reese Witherspoon titokzatos férfival randizik: "Teljesen odavan érte"

Reese Witherspoon és férje, Jom Toth 12 év után döntöttek a válás mellett, amit 2023 augusztusában véglegesítettek. Azóta a sznésznő nyilvánosan többnyire a barátaival és a rokonaival volt látható, azonban nemrég kiszúrták őt egy magas, jóképű férfi társaságában, aki határozottan nem a családtagja.

Reese Witherspoon újra szerelmes

Forrás: Shutterstock / Denis Makarenko

Reese Witherspoon újra randizik

A 48 éves Oscar-díjas színésznőt és a titokzatos illetőt New Yorkban látták együtt, és úgy tűnt, hogy a férfi határozottan több mint egy haver. Szemtanúk szerint a duó vadul flörtölt a Sartiano's-ban, a Little Owl-ban és a Casa Cruz-ban elköltött vacsorák során, míg mások sétálgatni látták őket Manhattan Soho negyedében, ami azt jelenti, hogy két nap alatt háromszor is randiztak.

"Reese nem veszi félvállról a randizást"

- mondta egy bennfentes. "Miután szakított Jimmel, elhatározta, hogy nem sieti el a dolgot, és csak akkor ugrik bele egy újabb kapcsolatba, ha teljesen biztos benne. Hallgatott a szívére, és úgy tűnik, most kizárólag ezzel a sráccal randizik." A pletykák szerint a titokzatos férfi a brit Apax cég egyik magántőke partnere, aki szintén nemrég vált el, ám Reese képviselője tagadja, hogy ő lenne az, akivel a színésznőt együtt látták.

"Új udvarlója körül még mindig nagy a titkolózás, de Reese jól érzi magát. Teljesen odavan érte, és optimista azzal kapcsolatban, hogy hová vezethet a kapcsolatuk"

- árulta el a bennfentes. Reese-nek olyan partnerre van szüksége, aki nem a pénzére vagy a hírnevére hajt, és akinek saját élete van. "Eddig ez a fickó minden kritériumnak megfelel" - tette hozzá a forrás. "Egyértelműen túl korai még arra gondolni, hogy újra férjhez megy, de szeretne újra házas lenni. Örök szerelmet keres, és reméli, hogy ez lehet az!"