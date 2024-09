Ben Affleck vagy P. Diddy? Jennifer Lopez meglepő választ adott

2014-ben, miközben egyik férfihoz sem volt köze, Jennifer Lopez meglepő választ adott egy rádiós interjúban. A rádiós műsorvezető, Big Boy az alábbi kérdést tette fel: „Képzeld el, hogy egy tutajon vagy az óceán közepén, és két embert látsz úszni az óceánban. Csak egyet tudsz kimenteni, mert ennyi hely van a tutajon. Ben Affleck és Diddy van előtted.”

Jennifer Lopez életében nem volt hiány a figyelemre méltó kapcsolatokból.

Forrás: GC Images

Jennifer Lopez meglehetősen kemény választ adott

Jennifer Lopez a műsorvezető kérdésére határozott választ adott: ha ő dönthetne a két férfi sorsáról, egyiket sem mentené meg.

„Mindkét m----rf-----t hagynám meghalni!” - jelentette ki.

Jennifer Lopez és P. Diddy kapcsolata

Sean 'Diddy' Combs két évig volt JLo partnere, ám a kapcsolatuk alatt folyamatosan csalta az énekesnőt. Lopez később bevallotta, hogy bár rajtakapni sose sikerült, végig tudta, hogy párja hűtlen, és azt is elmondta, hogy ez volt az első alkalom, hogy hűtlensége ellenére nem hagyott el egy férfit.

Kiderült, ki áll Jennifer Lopez mellett a bajban: a színésznő elköltözhet Los Angelesből

Minden korábbinál több időt tölt a családjával Jennifer Lopez, amióta külön él Ben Afflecktől és beadta a válókeresetet. Az énekesnőnek az egyik legfőbb támasza testvére, Lynda. Jennifer és Lynda Lopez mindig is odavoltak egymásért, a színésznő a The Greatest Love Story Never Told című dokumentumfilmjében is mesélt gyermekkoráról. Hárman voltak testvérek, Jennifer a középső gyerek, a szüleik elváltak, de jó viszonyban maradtak egymással. Ennek ellenére a szülők különválását nehezen élték meg, hiszen így egyikőjükkel sem tölthettek annyi időt, amennyit szerettek volna. „Volt idősebb és fiatalabb testvérem is, ez nem volt könnyű, több figyelemre vágytam” - nyilatkozta Jen és édesanyját, akivel nagyon szoros a kapcsolata, nárcisztikusnak nevezte, akinek a buli volt az élete. A színésznő arról is beszélt, hogy édesapja éjjel-nappal dolgozott, alig látták. Ezzel együtt a dokuban mindkettőjükről elismerően beszélt, hangsúlyozta, hogy imádja a szüleit.