Jennifer Lopez nyara képeken: formás fenekéről és dekoltázsáról is posztolt - Fotók

Úgy tűnik, Jennifer Lopez nincs maga alatt, amiért házassága Ben Affleckkel tönkrement. Legalábbis a minap közzétett fotói ezt bizonyítják, amelyeken megmutatja, miként telt a nyara.

Jennifer Lopez megmutatta, hogy telt a nyara

Forrás: NurPhoto via AFP

Jennifer Lopez nyara nem volt unalmas

JLo lapozós posztban mutatta meg az elmúlt időszak pillanatait, Ben Affleck természetesen már egyik felvételen sem szerepel. A képek között azonban helyet kapott egy fotó a színésznő sokak által irigyelt fenekéről, a nővéréről, de az is kiderült, hogy egy kiscicával bővült a családja, amit a kommentelők is azonnal kiszúrtak. Egyikük így reagált: „Ó, Istenem, egy kiscica cicát!” Egy másik hozzátette: „Ez a kiscica egyszerűen imádnivaló!” Egy harmadik pedig így írt: „Ez a cica a legaranyosabb!”

A fürdőruhás képek sem maradhattak el

A lapozós posztban Jennifer megmutatja magát fürdőruhában is, amelyet a követői nem is hagytak szó nélkül, csak úgy záporoztak a bókok és a jókívánságok. „Te vagy a legcsodálatosabb” - írta JLo egy követője, a másik pedig arra biztatta, hagyja maga mögött a múltat és lépjen tovább, ami tulajdonképpen meg is történt.