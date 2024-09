Kiderült, ki áll Jennifer Lopez mellett a bajban: a színésznő elköltözhet Los Angelesből

Minden korábbinál több időt tölt a családjával Jennifer Lopez, amióta külön él Ben Afflecktől és beadta a válókeresetet. Az énekesnőnek az egyik legfőbb támasza testvére, Lynda.

Jennifer Lopez és testvére Lynda Lopez különösen közel állnak egymáshoz

Forrás: Getty Images

A nyár pillanatai Jennifer Lopez szemével

Ahogy megírtuk, JLo egy lapozós posztot tett közzé a minap, amellyel a nyarát vagy annak egy részét foglalta össze. A képek között természetesen találunk olyat is, ahol Lyndával szelfizik, sőt megmutatta a családjukba érkező új jövevényt, egy kiscicát is. A posztban Jennifer megmutatja magát fürdőruhában is, amelyet a követői nem is hagytak szó nélkül: „Te vagy a legcsodálatosabb” - írta JLo egy követője, a másik pedig arra biztatta, hagyja maga mögött a múltat és lépjen tovább.

A család mindenek felett

Jennifer és Lynda Lopez mindig is odavoltak egymásért, a színésznő a The Greatest Love Story Never Told című dokumentumfilmjében is mesélt gyermekkoráról. Hárman voltak testvérek, Jennifer a középső gyerek, a szüleik elváltak, de jó viszonyban maradtak egymással. Ennek ellenére a szülők különválását nehezen élték meg, hiszen így egyikőjükkel sem tölthettek annyi időt, amennyit szerettek volna. „Volt idősebb és fiatalabb testvérem is, ez nem volt könnyű, több figyelemre vágytam” - nyilatkozta Jen és édesanyját, akivel nagyon szoros a kapcsolata, nárcisztikusnak nevezte, akinek a buli volt az élete. A színésznő arról is beszélt, hogy édesapja éjjel-nappal dolgozott, alig látták. Ezzel együtt a dokuban mindkettőjükről elismerően beszélt, hangsúlyozta, hogy imádja a szüleit.