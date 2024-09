Máris új taggal bővült Jennifer Lopez családja - FOTÓK

Az Instagramon közzétett legújabb bejegyzésében Jennifer Lopez „Ó, ez egy nyár volt” című képválogatása betekintést nyújt rajongóinak az elmúlt hónapok eseményeibe. Az egyik képen egy aranyos kiscica látható, amely Emme, JLo 16 éves gyermeke karjaiban pihen, egy másik képen pedig a cica egy hátizsák mögül kukucskál elő a család otthonában.

Új taggal bővült Jennifer Lopez családja

Forrás: GC Images

AAz új családtag nem maradt észrevétlen a rajongók körében sem. Egy kommentelő így reagált: „Ó, Istenem, mama kapott egy cicát!” Egy másik hozzátette: „Ez a kiscica egyszerűen imádnivaló!” Egy harmadik pedig így írt: „Ez a cica a legaranyosabb!”

Az énekesnő és Ben Affleck augusztus 20-án nyújtották be a válási papírokat, két évvel azután, hogy összeházasodtak. A sztárpár már külön életet élt a hivatalos bejelentés előtt, és Lopez április 26-át jelölte meg a hivatalos különválás időpontjaként. Noha az elmúlt hónapokban többször látták őt Ben és gyermekei társaságában, a kapcsolatuk menthetetlen volt.

Az énekesnő imádja a gyerekeit

JLo számára az anyaság mindig is kiemelt szerepet játszott az életében. Bár ritkán oszt meg képeket ikreiről, amióta nagyobbak lettek, nyilvánvaló, hogy mennyire fontos számára a gyermekeivel töltött idő. Jennifer ikreit exférjével, Marc Anthony-val közösen neveli. Az énekesnő a közelmúltban a Live with Kelly and Mark című műsorban vallott arról, hogy a tinédzserek nevelése bizony kihívásokkal jár, de ettől függetlenül imádja gyermekeit. „Annyira okosak, kedvesek és szépek. Élvezem ezt az időszakot” – mondta az énekesnő.

Úgy érzem, hogy lassan túljutunk ezen a nehéz időszakon – bár még korai ezt kijelenteni, de nagyon érettek érzelmileg. Volt egy-két nehéz év, amikor azt éreztem, hogy 'wow, ez fáj!'

Jennifer Lopez először jelent meg a nyilvánosság előtt, mióta beadta a válókeresetet

A válás óta először készült róla nyilvános fotó, amikor augusztus 30-án Beverly Hillsben érkezett meg egy rendezvényre. Lopez nyilvános megjelenésére tíz nappal azután került sor, hogy augusztus 20-án beadta a válókeresetet. A dokumentumban Lopez kijelentette, hogy egyik fél sem tart igényt tartásdíjra.