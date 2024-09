Ben Affleck megcsókolta Matt Damon feleségét - Lesifotók

Matt Damon 2003 óta él boldog párkapcsolatban Luciana Barrosóval, akivel három gyermeket nevelnek. A hollywoodi szupersztár 2005-ben vette feleségül szerelmét egy meghitt kis esküvőn, de másodjára már megadták a módját: a 2013-as megújító ceremóniát a Karib-szigetek egyikén tartották, a St. Lucián. A pár egy üdülőt is kibérelt a vendégeknek hétvégére. A bennfentesek szerint Matt a feleségének szeretett volna kedveskedni azzal, hogy megszervezte ezt a nagyszabású eseményt.

Matt Damon és Luciana boldog házasságban élnek

Forrás: Getty Images

Nemrégiben Matt Damon JLo kezét szorongatta

Matt és Jennifer Lopez - akinek ruhájára nem lehetett nem felfigyelni - a Torontói Filmfesztiválon hosszasan és meghitten beszélgettek. A szemtanúk szerint előbb nevetgéltek, de aztán komolyra fordították a szót, és ekkor Damon megfogta Lopez kezét, mint ha vigasztalni akarná. Matt egyébként nagyon szurkolt Ben és Jennifer második nekifutásának, de hiába...

Ben és Affleck gyerekoruk óta barátok

A két színészt sok-sok év és több közös munka köti össze. Annak ellenére barátok maradtak, hogy Damon magánélete rendezett és kiegyensúlyozott, Affleck pedig folyton a figyelem középppontjában van. Egy ideig alkoholfüggősége miatt került folyton a címlapokra, majd a Jennifer Lopezzel újjáéledő szerelme miatt volt érdekes, az elmúlt fél évben pedig házassága válsága majd a válás borzolja a kedélyeket.

Forrás: Getty Images

Azt beszélik, Ben Affleck máris becsajozott

Bár a válás még friss, a hírek szerint máris új nő van a sztár oldalán: Kick Kennedy, a Kennedy-dinasztia egyik prominens tagja. A pletykák szerint Kick és Ben Affleck már 2020-ban kapcsolatba került egymással, de akkor Affleck a színésznő Ana de Armas mellett kötött ki. Most, hogy Affleck házassága Jennifer Lopezzel véget ért, újra elkezdődtek a találgatások, miszerint Kick és Ben ismét közel kerültek egymáshoz. Bár Affleck csapata tagadja, hogy bármi romantikus kapcsolat lenne kettejük között, több amerikai médium szerint a két híresség együtt tölti az idejét, és már többször is látták őket közösen Beverly Hills különböző helyszínein. Kick Kennedy, aki mindig is óvatosan kezelte a hírnevet, nem nyilatkozott a kapcsolatukról. A Kennedy családban felnőve megtanulta, hogy miként kezelje a médiafigyelmet, így valószínűleg továbbra is diszkréten kezeli a magánéletét.