Ben Afflecknek elege van a leharcolt megjelenéséből: újra kidolgozott testet akar

Barátai szerint Ben Affleck sosem volt az alsótestedzés híve, a felsőtestét mindig igyekezett kigyúrni, de ahogy az a hétköznapi testépítőknél nem ritka, a lábak és a hátsó olyan, amilyen.

Ben Affleck

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings In Los Angeles - May 03, 2024

„Bennek mindig is volt ez az Achilles-sarka, amikor az edzésekről volt szó - kardiózik, súlyokat emel, hogy feszesen tartsa a felsőtestét, főleg azért, mert fél, hogy a mellizmai megereszkednek és férfimellei alakulnak ki” — mondta egy bennfentes az In Touchnak. „De a guggolás és a lábmunka egyáltalán nem az ő asztala. Utálja. Szóval, a popsija ennek következtében lóg, és Ben eddig homokba dugta a fejét a problémával kapcsolatban”.

A forrás azt is hozzátette, hogy a színész most meggondolta magát, a válás után nagyon ki akarja gyúrni magát, és a lehető legjobb formába akar jönni, különösen most, hogy újra randizni kezdett.

„Szóval, jön az edző, a gyorsételeket fokozatosan elhagyja, ahogy a cigarettát is, és a hátsójának rendbetétele az első számú prioritás nála. Lehet, hogy hamarosan néhány új tetoválás mellett is dönt, de ez már egy másik történet” — mondja el a bennfentes.

Májusban került nyilvánosságra a hírt, hogy Ben és Jennifer Lopez válófélben vannak, miközben közeledik második házassági évfordulójuk.

Ben Affleck továbbra is támogatja Jennifer Lopez filmjét

A színész és Jennifer Lopez válása most már biztos, a kapcsolatot rendbe hozni már nem lehet, az énekesnő bármennyire is küzdött a kapcsolatért, mostanra elengedte a házasságát és vele Ben Afflecket. A színésznő legújabb filmjét, az Unstoppable-t szeptember 6-án mutatták be a Torontói Filmfesztiválon, amelynek producerei Ben Affleck és legjobb barátja, Matt Damon.

Egy másik bennfentes hozzátette: „Jelenleg Ben azt tervezi, hogy támogatja a filmet, függetlenül attól, hogy mi történik vele és Jenniferrel. Ők elsősorban üzletemberek, és mindketten elkötelezettek a film támogatása mellett, még akkor is, ha a házasságuknak vége”.