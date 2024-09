Julianne Moore csak úgy ragyogott a velencei filmfesztiválon - FOTÓK

Minden tekintet a színésznőre szegeződött a velencei filmfesztiválon, mikor megjelent a vörös szőnyegen. Julianne Moore egy dekoltált, arany flitteres ruhában jelent meg, társszereplője, Tilda Swinton társaságában.

Julianne Moore káprázatosan festett a velencei filmfesztiválon

Forrás: Getty Images

Julianne Moore káprázatosan festett a velencei filmfesztiválon

A The Room Next Door című film egy Martha nevű háborús tudósítóról szól, akit Tilda Swinton alakít, és annak nehéz kapcsolatáról lányával és gyerekkori barátjával, Ingriddel, akit Julianne Moore játszik. A két nő hosszú kihagyás után újra találkozik egymással. A film Pedro Almodóvar, a kétszeres Oscar-díjas rendező első angol nyelvű alkotása, aki eddig 22 spanyol nyelvű játékfilmet rendezett 44 éves pályafutása során. Almodóvar is csatlakozott két főszereplőjéhez a vörös szőnyegen, ahol egy feltűnő világos rózsaszín öltönyben jelent meg. Az Oscar-díjas színésznők legjobb barátokat alakítanak a filmben, a film forgatása március 3-án kezdődött Madridban.



Forrás: Getty Images

A The Room Next Doorban szerepel még John Turturro és Alessandro Nivola is, és a film már megkapta az észak-amerikai forgalmazási jogokat a Sony Pictures Classics jóvoltából. Julianne Moore a vörös szőnyegen egyedül vonult fel, férje, Bart Freundlich rendező nélkül. A házaspár egyébként 1996-ban találkozott először, amikor Julianne szerepet kapott Freundlich The Myth Of Fingerprints című drámájában. A forgatás során azonnal érezték az egymás iránti vonzalmat, és hamarosan randevúzni kezdtek, amely hosszú és szeretetteljes kapcsolatot eredményezett, amely a mai napig tart.

Julianna Moore lánya kiköpött édesanyja

Julianne Moore az egyik legdögösebb vörös szépség Hollywoodban, de úgy tűnik konkurenciája akad, méghozzá saját lánya személyében. A színésznő lánya örökölte édesanyja szexi vörös fürtjeit és szeplőit, ami feltűnően jól áll neki. A szemük, a szájuk, de még a szemöldök formájuk is megegyezik. Moore lánya nemrég hatalmas mérföldkőhöz érkezett: a 22 éves Liv lediplomázott.