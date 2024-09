Katalin hercegné betegen is jó hatással van férjére: csak ő képes megnyugtatni Vilmost

Az idei nyár a walesi hercegi pár életében pont ugyanúgy nézett ki, mint bármelyik másik nyár. Augusztus 25-én Vilmos herceg feleségét, Katalin hercegnét és fiukat, Györgyöt a skóciai Balmoral kastély közelében lévő Crathie Kirkbe vitte Károly királlyal és Kamilla királynéval a vasárnapi istentiszteletre, ahol egy hozzájuk közel álló forrás szerint úgy tűnt, minden visszatért a régi kerékvágásba, ugyanolyan felhőtlenül boldognak tűntek, mint korábban.

Katalin hercegné az egyike azon keveseknek, akik meg tudják nyugtatni Vilmos herceget

Forrás: Getty Images/The Prince And Princess Of Wales Attend The Royal Variety Performance 2023

„Vilmos nagyon felpörgött Katalin rákdiagnózisa óta, de ez nem jelenti azt, hogy minden problémájuk varázsütésre megoldódott” — mondja a forrás, megjegyezve, hogy a nagy nyomás, amivel jár, hogy Vilmos felkészüljön arra, hogy átvegye beteg apja helyét, valamint a walesi herceg viszonybotránya miatti tartós bizalmatlanság, ami továbbra is címlapokon van, mindkettőjüket feszültségben tartja.

Katalin hercegné elismerte, hogy a házasságuk nem tökéletes

Ez az év különösen próbára tette a walesi hercegi párt. Az év nagy részében a sajtóban és a nyilvánosságban is szüntelenül találgatások tárgya volt, először azt hitték, eltűnt, majd azt feltételezték, hogy a házassága zátonyra futott, mert a megcsalásáról szóló pletykák csak nem akartak elülni, annak ellenére, hogy cáfolták azokat.

„Ami persze a legutolsó dolog volt, amire Katalinnak szüksége volt akkoriban, amikor megkapta a lesújtó diagnózist, és senki sem hibáztathatta azért, hogy ingerült volt Vilmosra, amiért nem védte meg őt a vizsgálódásoktól, vagy nem találta meg a módját, hogy véget vessen a megalázó pletykáknak, miszerint hűtlen volt hozzá” — világít rá a bennfentes.

A forrás azt is elárulta, hogy Vilmos herceg, ha stresszes igencsak forrófejű, és még ha a dühe nem is feltétlenül ellene irányul, Katalin hercegnének gyakran kell elviselnie férje rosszkedvét egy különösen rossz nap végén. Mostanában állítólag sok ilyenje volt.

„Nemcsak otthon kellett több felelősséget vállalnia, de rendkívül aggódik az apja miatt is, mindezt úgy, hogy közben ő irányítja az 1 milliárd dolláros cornwalli birtokot is, és de facto a családfő szerepét tölti be, amikor Károly király nem tudja. Ez egy hihetetlenül megterhelő időszak volt” — árulta el a család közeli ismerőse, és így folytatta.