Szörnyű tragédiában vesztette el kisbabáját, majd annak édesanyját a világsztár

A motorozás és a zene a hobbija

Több olyan hobbija is van, amit a különféle filmjeiben szerepelve ismert meg, hogy aztán a magánéletében is felvegye a szokásai közé. Ilyen a lovaglás, a szörfölés és a motorozás is, utóbbit immár az Arch Motorcycle Company társtulajdonosaként is műveli. A zene egész életében fontos szerepet töltött be, a Dogstar nevű együttesével sztárzenekarok előtt és fesztiválokon fellépve is gitározott.