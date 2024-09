Mindenkit meglepett ifjabb Schobert Norbert, aki részt vett a Megasztár válogatóján. A zsűrinek is leesett az álla, nem tudták róla, hogy énekel, ennek ellenére volt, akinek kellemes meglepetést okozott.

Ifjabb Schobert Norbert a Megasztár válogatóján

Forrás: TV2 / Megasztár

„Nagyon kevesen tudják azt, hogy éneklek, tehát szerintem aki most éppen lát engem a tévén keresztül, az nem hiszi el, és alig várja, hogy besüljek. Ezért is nagyon meg szeretném megmutatni az embereknek. Nagy nehézséget jelent nekem, hogy nem tudnak elvonatkoztatni a szüleimtől, és ezért is szeretnék elérni valami olyasmit, hogy külön tudjanak tenni tőlük, és úgy ismerjenek, mint az ifjabb Schobert Norbertet" - mondta Norbi, akit a barátnője és az öccse, Zalán kísért el a válogatóra.

Norbi elődadása nem nyűgözött le mindenkit. Caramelnek tetszett, bár észrevette a hibákat, de hozzátette, Norbi büszke lehet magára, mert jók sikerült az előadása.

Így döntött a Megasztár zsűrije Norbi továbbjutásáról

Papp Szabi azonban ezt nem így gondolta: „Nekem ez eléggé esetleges volt, koordinálatlannak tűnt, ami nem azt jelenti, hogy nincsen énekhangod, mert hangszíned az van, orgánumod van, de nekem nem elég biztos ez az egész, nem győzött meg" - mondta.

Marsalkó Dávid Caramellel értett egyet, ő is érezte a bizonytalanságot, de a produkció tetszett neki, és az is, hogy Norbi alázattal lépett a színpadra.

„Bajban vagyok. Tényleg bajban vagyok, mert én közben a testbeszédet figyeltem. Olyankor mindig elkezdek vívódni, amikor azt látom, hogy valakinek sokkal több minden van a hátizsákjában, mint amit elmond. Elég ahhoz egy állandó ökölbe szorított kéz, hogy ezt valaki észre vegye. Nem tudom azt mondani, hogy ez úgy egészében jó volt. Azt tudom mondani, hogy voltak érdekes pillanatok. Nem egyszerű a döntés" - mondta Rúzsa Magdi.

Caramel és Marsalkó Dávid végül egyértelmű igent adott Norbinak, Papp Szabi és Rúzsa Magdi nemmel szavazott. Az énekesnő elmondta, hogy nagyon félti Norbit, mert felkészületlenül nem szabad beleállni a pofonokba. Végül Marics Peti döntötte el a dolgot, igennel szavazott, mert kíváncsi, hogyan teljesít a következő körben. Ifjabb Schobert Norbi tehát három igennel jutott tovább a tehetségkutató következő fordulójába.