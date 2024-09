Az Olsen ikrek hosszú idő után újra mutatkoztak a nyilvánosság előtt

Nem is olyan régen az Olsen ikrek mindenhol ott voltak. A lányok annyira népszerűek voltak egy időben, hogy saját „Mary-Kate és Ashley” babáik és egyéb árucikkeik is megjelentek. Azonban Hollywood gyorsan változik, és a 38 éves ikrek idővel eltűntek a reflektorfényből, miközben fiatalabb testvérük, Elizabeth Olsen népszerűsége felülmúlta az övékét, köszönhetően Wanda Maximoff szerepének a Marvel Cinematic Universe-ben.

Hosszú idő után újra nyilvánosság elé álltak az Olsen ikrek

Forrás: Getty Images

Hosszú idő után újra nyilvánosság elé álltak az Olsen ikrek

Az elmúlt években a testvérpár csendes életvitele miatt a rajongók találgatni kezdtek, hogy vajon merre járhatnak. Egy rajongó például így írt a közösségi médiában: „Szeretném, ha Mary-Kate és Ashley újra előbújnának. Ideje lenne.” Egy másik személy a Twitteren így fogalmazott: „Hol van Mary-Kate és Ashley Olsen? Korábban alig vártam, hogy lássam őket a Met-gálán. Már egy pár éve nem tűntek fel.” Egy harmadik hozzászóló pedig Elizabeth Olsen His Three Daughters című filmjére reagálva kérdezte: „Hol van Mary-Kate és Ashley Olsen?”

A rajongóknak azonban nem kell aggódniuk, hiszen a testvérek nemrég sikeres divatmárkájukról adtak interjút. Akik nem tudják: az ikrek a 2006-ban alapított luxusmárka, The Row mögött állnak, amely kifinomult, alapdarabokat kínál. A The Row legutóbb a párizsi divathéten is szerepelt, és nemrég megnyitották saját üzletüket a francia fővárosban.

Az üzlet megnyitását „valóra vált álomnak” nevezve a Vogue magazinnak adott interjúban a testvérek elmondták: „Évek óta kerestünk egy helyet.”

Párizsban szerettünk volna először üzletet nyitni, London előtt, de először nem találtunk megfelelő helyet. Aztán 18 hónappal ezelőtt egy barátunk felhívta a figyelmünket erre az üzletre.

Magánéletükről azonban továbbra is hallgatnak, ahogy mindig is tették. Kevés információ áll rendelkezésre Mary-Kate magánéletéről, mióta 2021-ben elvált Olivier Sarkozytól, azonban jelenleg úgy tudni, hogy egy műkereskedővel, PC Valmorbidával jár. Ashley pedig 2022 óta ál kapcsolatban Louis Eisnerrel, a párnak 2023 augusztusában született meg első gyereke.