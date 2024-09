Életfogytiglant is kaphat P. Diddy: 50 milliós óvadék ellenében sem maradhatott szabadlábon

A szövetségi ügyészség többek között bűnszervezet fenntartásával, szexuális célú emberkereskedelemmel, kikényszerített prostitúcióval, valamint csalással vádolja P. Diddyt. Ezekért legalább 15 év börtönbüntetés szabható ki, de akár életfogytig tartó ítélet sem kizárt. A bíró annak ellenére tagadta meg az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezést, hogy a többszörös Grammy-díjas énekes 50 millió dollárt ajánlott fel, valamint egyik, 48 millió dollárra becsült ingatlanát is fedezetként.

Sean "P. Diddy" Combs karrierjének nagy valószínűséggel vége

Forrás: Getty Images

A férfi ellen 2023 novemberét követően több nő tett feljelentést szexuális és fizikai erőszak, valamint emberkereskedelem miatt. Volt olyan feljelentés is, amiben Sean "Diddy" Combs fiát, Christiant is erőszakkal vádolták meg. Idén márciusban az énekes ingatlanait Los Angeles-ben, Miamiban és New Yorkban márciusban a hatóságok átkutatták, bizonyítékokat foglaltak le, Combst többször is kihallgatták.

A rapper legutóbbi stúdiólemeze 2023-ban jelent meg, és 2022-ben a hiphop zenészek közül a harmadik lett, akinek vagyona átlépte az egymilliárd dollárt.

P. Diddy letartóztatása

P. Diddyt hétfő este tartóztatták le egy manhatteni szállodában miután egy esküdtszék vádat emelt ellene. Akkor még nem lehetett tudni, hogy mi szerepel pontosan a vádiratban, csak annyit, hogy a sztárról májusban előkerült egy videó, amelyen látható, milyen brutálisan bántalmazta barátnőjét, Cassie Venturát, és nem is ő az egyetlen, aki szexuális zaklatással és bántalmazással vádolta a zenészt. P. Diddy ügyvédje szerint a férfi nem hibátlan, de nem bűnöző.

Diddy ügyvédje, Marc Agnifilo közleményt adott ki, amelyben a következőket írta:

Csalódottak vagyunk, az amerikai ügyészség szerintünk igazságtalan büntetőeljárást folytat Mr. Combs ellen. Ő nem egy tökéletes ember, de nem bűnöző. Mr. Combs becsületére legyen mondva, hogy együttműködő volt a nyomozás során, és a múlt héten önként New Yorkba költözött a vádakra való tekintettel.

Az ügyvéd azt is kérte, hogy senki ne ítélkezzen, amíg nem ismerik az összes tényt. „Ezek egy ártatlan ember tettei, akinek nincs takargatnivalója, és alig várja, hogy tisztázza magát a bíróság előtt."