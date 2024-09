Folyamatos megfigyelés alatt áll P. Diddy: fennáll az esélye, hogy öngyilkosságot kísérel meg a börtönben

Sean "P. Diddy" Combszot szeptember 16-án, hétfő este tartóztatták le egy manhattani hotelben. Másnap vádat emeltek ellene, amely szerint szexuális emberkereskedelem, zsarolás és prostitúcióra kényszerítés miatt indult ellene eljárás. Az 54 éves rapper szeptember 17-én került az MDC-be, miután ártatlannak vallotta magát, és kétszer is megtagadták számára a óvadékot. Egyelőre nem ismert, hogy Combs öngyilkossági hajlamokat mutat-e, vagy egyáltalán mióta van megfigyelés alatt. Források szerint azonban a lépés megelőző intézkedés, mivel Combs sokkban van, és mentális állapota nem egyértelmű.

P. Diddy folyamatos megfigyelés alatt áll a börtönben sokkos állapota miatt

Forrás: Getty Images/Invest Fest 2023

Combs ügyvédje, Marc Agnifilo a bírósági meghallgatás során kérte, hogy a zenei mogult helyezzék át a New Jersey állambeli Essex megye egyik börtönébe, ám a döntést végül az Állami Börtönügyi Hivatal kezébe adták. Az MDC, ahol körülbelül 1600 fogvatartott van, közismerten veszélyes és alulfinanszírozott, gyakori halálesetekkel és öngyilkosságokkal. Combs ügyvédei arra hivatkoztak, hogy "több bíróság is elismerte, hogy az MDC körülményei alkalmatlanok az előzetes letartóztatásban lévő rabok számára."

Idén nyáron meggyilkoltak egy rabot

– tették hozzá. „Az elmúlt három évben legalább négy rab követett el itt öngyilkosságot.”

Combs következő tárgyalására szeptember 24-én, kedden 10 órakor kerül sor.

A férfi ellen 2023 novemberét követően több nő tett feljelentést szexuális és fizikai erőszak, valamint emberkereskedelem miatt. Volt olyan feljelentés is, amiben Sean "Diddy" Combs fiát, Christiant is erőszakkal vádolták meg. Idén márciusban az énekes ingatlanait Los Angeles-ben, Miamiban és New Yorkban márciusban a hatóságok átkutatták, bizonyítékokat foglaltak le, Combst többször is kihallgatták.

P.Diddy letartóztatása

P. Diddyt hétfő este tartóztatták le egy manhatteni szállodában miután egy esküdtszék vádat emelt ellene. Akkor még nem lehetett tudni, hogy mi szerepel pontosan a vádiratban, csak annyit, hogy a sztárról májusban előkerült egy videó, amelyen látható, milyen brutálisan bántalmazta barátnőjét, Cassie Venturát, és nem is ő az egyetlen, aki szexuális zaklatással és bántalmazással vádolta a zenészt. P. Diddy ügyvédje szerint a férfi nem hibátlan, de nem bűnöző.