Régen és most: így öregszenek fiatalkorunk legszexibb színészei

Hollywood tele van olyan hírességekkel, akik karrierjük kezdetén szinte azonnal magukra vonták a figyelmet, nem csak tehetségükkel, hanem megnyerő külsejükkel is. A következő színészek mindannyian emlékezetesek maradtak karizmatikus megjelenésük miatt. Nézzük csak, milyen dögösek voltak egykor a legnagyobb kedvenceink ifjúkori képeiken!

Kedvenceink színészeink régen és most: az ábrándos tekintetű John Stamos is úgy öregszik, mint a jó bor - Ha lejjeb görgetsz, megnézheted, hogy néz ki most!

Ewan McGregor

Ewan McGregor neve ma már egyet jelent néhány kultikus filmmel, de igazán akkor robbant be a köztudatba, amikor 1996-ban megkapta Mark Renton szerepét a Trainspotting című kultikus film ben. A fiatal McGregor nemcsak tehetséges színész volt, hanem vadóc, lázadó megjelenésével is magára vonta a figyelmet. Szőke, kisfiús arca és vad stílusa rengeteg rajongót vonzott, és a filmjeiben gyakran láthattuk őt merészebb karakterek bőrében is. Később Obi-Wan Kenobi szerepe a Star Warsban tovább növelte népszerűségét, ahol nemcsak tehetségével, hanem jóképűségével is kiemelkedett.

John Stamos

John Stamos már fiatalon belopta magát a nézők szívébe, amikor Jesse bácsit alakította a Bír-lak című sorozatban. A szexi, sármos rock 'n' roll zenészt eljátszó Stamos sűrű, sötét haja és megnyerő mosolya a 90-es évek egyik legnagyobb tinibálványává tette. Stamos minden megjelenésében egyfajta huncut kisugárzást hozott, amely azonnal elbűvölte a közönséget. Még most, ötvenen túl is megőrizte báját, de az 1980-as és 1990-es években valóban az egyik legkarizmatikusabb férfisztár volt Hollywoodban.

Billy Burke

Billy Burke karrierje talán nem robbant be olyan gyorsan, mint néhány más színésztársáé, de hamar magára vonta a figyelmet. Számos televíziós és filmes szerep után az igazi áttörést a Twilight (Alkonyat) széria hozta meg neki, ahol Charlie Swan-t, Bella apját alakította. Fiatalon azonban Billy Burke egy másik oldala is megmutatkozott: hosszabb, borzas haja és sármos, kissé komoly külseje vonzotta a rajongók figyelmét. Karakteres arcával és vagány megjelenésével kiválóan illett olyan szerepekhez, ahol a lázadó, titokzatos figurákat formálta meg.