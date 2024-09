Harrison Ford: öt film, amiért imádjuk a 82 éves sármőrt

4. A szökevény (1993)

A szökevény egy fordulatos és feszült akció-thriller, amelyben Harrison Ford a jogtalanul gyilkossággal vádolt Dr. Richard Kimble szerepét játsza. Kimble, miután megszökik egy börtönszállítmányból, maga próbálja tisztázni a nevét és megtalálni felesége valódi gyilkosát. Ford ebben a filmben nemcsak erőt és eltökéltséget sugároz, hanem egy olyan hőst formál meg, akivel könnyű azonosulni. A színész tökéletesen ötvözi a fizikai és érzelmi kihívásokat, és a nézőknek egyszerre szurkolniuk és izgulniuk kell érte, ahogy menekül Tommy Lee Jones karaktere elől.

5.Az elnök különgépe (1997)

Harrison Ford nemcsak kalandorok és sci-fi hősök szerepében tündököl, de egy olyan karaktert is kiválóan hoz, mint az Egyesült Államok elnöke. Az elnök különgépe (Air Force One) című akciófilmben Ford James Marshall elnököt alakítja, aki a terroristák által elfoglalt Air Force One fedélzetén harcol a családjáért és az országáért. A film feszültsége végig a maximumon van, és Ford magabiztos, mégis emberi megjelenése az elnök szerepében hitelessé teszi őt ebben a rendkívüli helyzetben. A "Szálljanak le a gépemről!" mondata pedig már a filmtörténelem része lett.

+1. Ez egy kampányfilm, de imádjuk

Harrison Ford elkötelezett környezetvédő, így azonnal igent mondott, amikor az esőerdők pusztulása elleni kampány arcának kérték fel. Hogy a szerződéskötés előtt megkapta-e a forgatókönyvet nem tudni, de egy biztos, ebben a kisfilmben legyantázzák a mellkasát....