Taylor Swift megható köszönetet mondott Travis Kelce-nek: az énekesnő tartolt az MTV Video Music Awardson

Taylor Swift nagy győzelmet aratott az MTV Video Music Awardson: a Post Malone-nal közös „Fortnight” című daláért ötödik alkalommal nyerte el az év videóklipje díját, valamint az év előadója, a legjobb rendezés, a legjobb együttműködés és a legjobb popdal díját is hazavihette, sőt a a dal a videóklip vágójának, Chancler Haynesnek is elismerést hozott.

Taylor Swift 12 jelölésből 6-ot megnyert

Taylor Swift az egyetlen előadó, aki három egymást követő évben, karrierje során pedig ötször nyerte el a rangos zenei elismerést: 2023-ban az „Anti-Hero”-ért, 2022-ben pedig az „All Too Well (Ten Minute Version)” című daláért. Emellett 2019-ben a „You Need to Calm Down”-ért és 2015-ben a „Bad Blood”-ért is megkapta az MTV díját. A szerdai hat győzelemmel egyben 30-ra nőtt az összes VMA-gyűjteménye, amivel megdöntötte a korábbi rekordot, amelyet Beyoncé tartott 25-tel.

Taylor Swift a szerelmének is köszönetet mondott

Az éneesnő, ahogy illik, köszönetet mondott a stábjának a „Fortnight” klipjéhez nyújtott segítségért, köztük a társszereplőknek, Ethan Hawke-nak, Josh Charlesnak és Post Malone-nak, majd megköszönte szerelmének, Travis Kelce-nek is a biztatást.

„Mindig hallottam, hogy valaki éljenez vagy hurrog, a stúdió túloldaláról, és ez az egy ember a barátom, Travis volt” — magyarázta el Taylor Swift, hogy miért is hálás Kelce-nek. „Minden, amihez ez az ember hozzáér, boldogsággá, vidámsággá és varázslatossá válik, úgyhogy köszönjük, hogy ezt hozzáadta a forgatásunkhoz” — mondta a sztár, a közönség pedig éljenzett.

természetesen a rajongóinai is köszönetet mondott, amiért az elmúlt 18 évben kitartóan szerették és így támogatták őt.

A popsztár egyedül lépett a vörös szőnyegre, ám ez nem volt meglepetés: korábban az énekesnő jelezte, hogy Travis Kelce a gálán munkával kapcsolatos kötelezettségei miatt nem jelenik meg.