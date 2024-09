Taylor Swift és Travis Kelce cukibbak voltak, mint valaha: egy randin kapták őket lencsevégre

Taylor Swift és Travis Kelce az elmúlt hónapokban kevés időt töltöttek együtt, hiszen az énekesnő világ körüli turnét tartott. Most azonban minden lehetőséget megragadnak arra, hogy romantikázzanak.

Taylor Swift és Travis Kelce a legcukibb sztárpár

Forrás: Getty Images

Taylor Swift és Travis Kelce romantikus randit tartottak

Travis Kelce és Taylor Swift New Yorkban töltötték a péntek estét, és kettesben romantikáztak, miután a Kansas City Chiefs nagy győzelmet aratott a Baltimore Ravens ellen, vagyis volt mit ünnepelni. A párt lesifotósok kapták lencsevégre, ahogy kézen fogva sétálnak be egy brooklyni előkelő pizzériába, mindketten boldognak és elégedettnek tűntek, és nem utolsó sorban szerelmesnek.

A randira mindössze néhány órával azután került sor, hogy Taylor és Travis az énekesnő magángépén elhagyták Kansast,

miután előző este a sportoló csapattársaival együtt buliztak, egy egész koktélbárt kibéreltek azért, hogy elbújhassanak a kíváncsi tekintetek elől, és végre elengedhessék magukat.

Taylor Swift és Travis Kelce románca tavaly nyáron kezdődött, akkor a sportoló nyíltan bevallotta, hogy megpróbálta megadni az énekesnőnek a telefonyszámát, de csalódnia kellett.

A bátyja podcastjében mesélte el, hogy a Taylor Swift-rajogókhoz hasonlóan ő is készített egy barátságkarkötőt, de nem másoknak, hanem az énekesnőnek, rajta a telefonszámával.

Akkor szerette volna átadni Taylornak, amikor az Kansasben koncertezett, de ez a találkozás elmaradt. Szeptemberben pedig felröppentek a pletykák, miszerint a páros titokban mégis találkozgat, ezt azonban nem erősítették meg. Nem volt mit tagadni viszont azután, hogy Taylor Swift még abban a hónapban megjelent a Kansas City egyik mérkőzésén, ahonnan együtt távoztak... Az ilyen alkalmak pedig egyre gyakoribbá váltak, és már mindenki a kapcsolatukról beszélt, ők azonban továbbra is csendben maradtak. 2023 októberében pedig már kézen fogva fotózták le őket. Ekkorra már mindenki biztos volt abban, hogy egy párt alkotnak, ezt pedig novemberben ők maguk is megerősítették, miután nyilvánosan váltottak csókot. Azóta pedig a legcukibb sztárpár lettek, akik mindenben támogatják egymást: Taylor Swift világ körüli turnéján többször is feltűnt Travis, az énekesnő pedig igyekszik ott lenni a sportoló meccsein. Az utóbbi időben pedig egyre többször hallani pletykákat a közelgő eljegyzésükről.