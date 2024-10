Angelina Jolie gyerekei tündököltek anyjuk új filmje premierjén

Lánya, Vivienne örökölte szenvedélyét az előadóművészet iránt

Bár Angelina Jolie köztudottan zárkózott, gyermekei gyakran megjelennek mellette a vörös szőnyegen és a kiemelt eseményeken. Úgy tűnik, hogy lánya, Vivienne örökölte szenvedélyét az előadóművészet iránt, és anyukájával együtt dolgozik a The Outsiders című, áprilisban, New York-ban bemutatott Broadway musicalben. Angelina a show társproducere volt, míg Vivienne az asszisztense. Még egyforma anya-lánya tetoválást is csináltattak a projekt emlékére. „A tetoválást a lányommal, Vivvel csináltattuk a The Outsiders forgatása alatt. A Stay Gold a darab egyik eredeti dalának a címe. Mindkettőnknek nagyon sokat jelent” — nyilatkozta a színésznő.