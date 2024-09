Angelina Jolie és 16 éves lánya közös tetkót csináltattak

Angelina Jolie és 16 éves lánya a The Outsiders című Broadway-musicalen dolgoztak együtt, ezt pedig egy maradandó emlékkel koronázták meg. A színésznő és a tinédzser közös tetoválást csináltattak.

Angelina Jolie és lánya, Vivienne Jolie

Forrás: ANGELA WEISS

Angelina Jolie közös tetkót csináltatott 16 éves lányával

Angelina Jolie és 16 éves lánya, Vivienne a The Outsiders című Broadway-musicalen dolgoztak együtt, ez volt az a darab, amelynek bemutatója során kiderült, hogy Vivienne sem használja már apja vezetéknevét. A lány a muscal alkotógárdájának névsorában már Vivienne Jolie-ként szerepelt. A 49 éves színésznő és lánya számára nagyon fontos volt a közös munka, olyannyira, hogy egy közös tetkót is csináltattak egy olyan dalról - a Stay Goldról - amely a darabban szerepel, és Jolie és Vivienne közösen készítették el. „Olyan sokat jelent nekünk külön-külön és együtt is" - mondta a tetoválásról Angeline Jolie, amely a színésznő csuklóján található, ám azt nem árulták ek, Vivienne hova varratta a mintát.

Az is kiderült, hogy Angeline Jolie-nak már több gyerekével van közös tetoválása, méghozzá egy madár, habár azt nem közölte a színésznő, hogy a gyerekei közül kik viselnek ilyen varratot.

