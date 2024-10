Megvannak az Ázsia Expressz győztesei: „drogos, teás, p*csák jelzős szerkezet azért mégis csak erős volt"

A teljes elutasítottságból indultak, közben elnyerték a nézők szimpátiáját és győztek. A 2024-es Ázsia Expressz győztese Béres Anett és Sáfrány Emese párosa lett.

Béres Anett és Sáfrány Emese a 2024-es Ázsia Expressz győztesei

Forrás: TV2

Az elején senki sem számított a győzelmükre Ázsia Expressz új évadában

Péntek este kiderült: Béres Anett és Sáfrány Emese nyerték az Ázsia Expressz 2024-es évadát. A párosnak keményen meg kellett küzdenie a nézők szeretetéért, de sikerült nekik. Béres Anett a Borsnak mesélt érzéseiről a győzelem után, amelyet élete egyik legfelemelőbb pillanatának nevezett.

A „drogos, teás, p*csák jelzős szerkezet azért mégiscsak erős volt”

„Tény, hogy egy esemény, egy cselekedet miatt élt egy kép rólunk az emberekben. Ítéletet mondtak felettünk úgy, hogy nem jártak a cipőnkben. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem hibáztunk, de talán a „drogos, teás, p*csák jelzős szerkezet azért mégis csak erős volt. Sok volt ebből, nagyon sok… Az Ázsia Expressz egy jó lehetőség volt arra, hogy megmutassuk, hogy mi nem a hibáink vagyunk, hanem igenis küzdeni tudó és akaró, értékes emberek” - nyilatkozta a lapnak Anett, akinek egyrészt az előítéletek, másrészt a teaszeánszt követő sérülései miatt különösen kellett küzdenie.

A szerettei aggódtak Anettért

„A verseny legelején kizártam a balesetem és a felépülésem tényét. Ugyanakkor felkészültem, sőt, alaposan túl is biztosítottam magam. Volt nálam gerincmerevítő, amit csak egyetlen egyszer használtam és persze fájdalomcsillapító gyógyszerek és krémek is voltak nálam, de nem volt rájuk szükségem. Itt tenném hozzá, hogy ha az orvosom, vagy a felépülésemet támogató ápolók bármelyike határozottan megtiltotta volna, hogy részt vegyek az Ázsia Expresszben, akkor nem vállaltam volna el. Persze nagyon féltettek, de nem tiltottak, hiszen tudták, hogy rengeteg energiát fektettem a felépülésembe. Olyan terápiákra is elmentem, amik csak ajánlottak voltak és betűre betartottam minden utasítást, vagy tanácsot” - nyilatkozta.