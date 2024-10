Britney Spears szerint Camila Cabello buta, de ő mégis olyan szeretne lenni

Bármilyen furcsa, már Britney Spears is túl van a negyvenen, idén éppen 42 gyertyát fújt el a tortáján. És ha már ennyi idős, simán megteheti, hogy a közösségi médiában isteníti az őt inspiráló nőket. Britney listáján olyan nők szerepelnek, akikre felnéz, akiket szépnek és tehetségesnek tart.

Britney Spears

Forrás: AFP

Ezeket a nőket imádja Britney Spears

Britney időnként egészen furcsa dolgokat posztol, láttuk már meztelenül táncikálni, őrjöngeni, de ilyen listát még nem írt. Az énekesnő most elárulta, kik azok a nők, akikre felnéz, ráadásul minden nevet alaposan megindokolt. A listán ott van Selena Gomez, Pamela Anderson és Kendal Jenner is, mint inspiráló nő. Pamela Adersonhoz ennyit fűzött kommentként:

Ő egy klasszikus csaj, olyan édesnek tűnik!

A lista itt még nem ért véget. Natalie Portmant például azért kedveli, mert menő. Mondjuk Camilla Cabellót simán butának titulálta, de még erre is irigy egy kicsit:

Annyira cuki a személyisége, szerintem egészséges dolog butának lenni! Bárcsak én is ilyen lennék!

Britney azután írta meg ezt a listát, hogy elmondása szerint a barátságain elmélkedett.

Vannak barátnőim, akikkel lógok, de ez nem ugyanaz, mint amikor fiatal voltam. Jó lenne megint hülyéskedni a lányokkal, hiányzik az az időszak!

Selena Gomez és Drew Barrymore sem menekülhetett Britney rajongása elől, mindkettejüket gyönyörűnek nevezte az énekesnő.

Britney korábban Taylor Swiftről is elismerően nyilatkozott. A popsztárral még korábban, az Oops!...I Did It Again turnéja során találkozott.