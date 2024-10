Visszatekintve karrierje alakulására Pamela Anderson, aki a Baywatchban Casey Jean „C.J.” Parkerként vált híressé, elmondta az újságnak: „Soha nem gondoltam volna, hogy valaha színpadon állok majd, és átveszek egy ilyen díjat. Csak dolgozni akarok. Izgatott vagyok, hogy még többet csinálhatok.”

Pamela Anderson elárulta, hogy évekig depresszióban szenvedett

Pamela Anderson megdöbbentő vallomása: „Évtizedeken keresztül depresszióban szenvedtem"

A színésznő hozzátette:

Most visszanézve úgy érzem, mintha a Baywatch-tól egyenesen a Broadway-re kerültem volna. Nem is tudom, mi történt közben, minden homályos. Csak boldog vagyok, hogy itt lehetek, ebben a pillanatban, mert úgy gondolom, hogy évtizedeken keresztül depresszióban szenvedtem.

Anderson azt is elárulta, hogy örömmel tért vissza a reflektorfénybe a 2023-as dokumentumfilm, a Pamela, a Love Story bemutatása után. „Ryan [White] készítette azt a dokumentumfilmet, így figyelt fel rám Gia. Mindig is tudtam, hogy többre vagyok képes” – mondta. „Nagyszerű dolog része lenni a popkultúrának, de ez egyszerre áldás és átok is. Az emberek egy fürdőruha miatt szeretnek beléd. Hosszú időbe telt, de most itt vagyok.”

Pamela teljesen felhagyott a sminkeléssel

Egykor ragyogó megjelenéséről, valamint ikonikus füstös szemsminkjéről és kontúros ajkairól volt híres, azonban Anderson egy 2023 augusztusi interjúban elárulta, hogy teljesen felhagyott a sminkkel. Ez a döntés sminkesének, Alexis Vogelnek a halála után született. „Úgy éreztem, Alexis nélkül jobb, ha nem viselek sminket” – mondta Anderson a lapnak, mielőtt hozzátette, hogy sosem gondolta volna, hogy valaha világszerte ismert stílusikon lesz. „Amikor fiatalabb voltam, soha nem hittem volna, hogy bármilyen kampányban részt fogok venni, főleg olyanokban, amelyek ennyire ismertek” – mondta. „Mindig kívülállónak éreztem magam, kicsit lázadónak.”