Szombati-Kiss Eszter

A színésznőnek mindig is bomba alakja volt, de most úgy tűnik egy kis izmot is magára pakolt. Lily Collins hasa konkrétan kockás.

Miután bejelentették, hogy készül az Emily Párizsban 5. évada, Lily Collinsról több fotó is készült, amikor New Yorkban promotálta a sikersorozatot. A csinos főszereplő minden szettjében megmutatta a hasát, nem véletlenül.... Lily Collins fekete topban villantotta meg kockás hasát

Forrás: Getty Images Lily Collins hasa elképesztően izmos Lily Collins nem sokat bízott a képzeletre, amikor New Yorkban a sorozatot reklámozta. A 35 éves színésznő elképesztően sportos és ezt meg is mutatja: minden szettjében szabadon hagyta a hasát. Lily Collins kígyóbőr hatású szettje és magas sarkúja kiemelte gyönyörű alakját

Forrás: Getty Images A magas sarkú cipő kikészítette a lábát Az Emily Párizsban című nagysikerű sorozat főszereplője, Lily Collins elárulta, hogy a forgatásokon jócskán meggyűlt a baja a magas sarkú cipőkkel Párizs macskaköves utcáin, de úgy tűnik, ha úgy érzi, szükséges, a mai napig felhúzza ezeket a cipőket. "Nem gondolnád, mennyire fájdalmas magassarkút viselni Párizsban. Szó szerint minden héten orvoshoz jártam, hogy a lábamat rakják össze. Egyszerűen mindenhol macskakő van, ami a magas sarkúval rossz kombináció" – árulta el a színésznő korábban. A negyedik évaddal nem ér véget az Emily Párizsban Az alkotó, Darren Starr elárulta, hogy jön a következő széria, amelynek egyik fő helyszíne Róma lesz, de az nem azt jelenti, hogy Emily Rómábanra változik a cím, és Emily Párizsban is látható lesz majd. A negyedik évad, amely két részben került fel a streamingoldalra pillanatok alatt az első helyre került a Netflix Global Top 10 listáján, de 93 országban bekerült a top 10-be, 19,9 millióan nézték meg az új részeket mindösszesen négy nap alatt. A forgatásokat valószínűleg 2025 tavaszán kezdik meg, a legoptimistább jóslások szerint a jövő év második felében akár fel is kerülnek az új részek a Netflixre.