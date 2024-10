A helyi nyugdíjasok nem nézik jó szemmel, hogy David Beckham megjelent a korábban nyugodt angol falucska életében. Minden megváltozott, mióta az egykori futballista odaköltözött és elkezdett a településen méhészkedni, illetve csirkéket tenyészteni.

David Beckham magára haragította az angol nyugdíjasokat

Forrás: Getty Images

David Beckham magára haragította az angol nyugdíjasokat

Great Tew élete teljesen felfordult, mióta Beckham és családja betette a lábát. Özönlenek a turisták, mennek fel az ingatlanárak, nyoma sincs az egykor nyugodt mindennapoknak.

„Az egekbe szöktek a telkek és a házak árai. Megnyílt például egy szálloda, ahol több száz fontba kerül egyetlen éjszaka. A falu kávézójában is átalakult a menü, Beckham érkezése előtt a fish and chips és a burger volt a két legmenőbb kaja. Hogy mit adnak most? Vesepástétomot, steaket, meg a falusi emberek számára teljesen ismeretlen ételeket. Beckham érkezése előtt ide jártam enni. Most ezt nem engedhetem meg magamnak, nincs rá pénzem" - mondta John, aki 65 éve él a faluban. Hozzátette, hogy a falu hirdetőtáblája is alaposan megváltozott.

"Korábban itt a környék piacainak nyitvatartásáról lehetett olvasni, és itt üzentek egymásnak a falusiak. Ma a luxus-helikopterek és magánrepülők bérlési lehetőségeiről adnak tájékoztatást" - magyarázta a férfi.